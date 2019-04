El presidente de la Mesa Directiva señaló que se sintió estando en prisión cuando estaba en la bancada de Fuerza Popular. | Fuente: Congreso de la Republica

El presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, señaló temer de ser el caso que Fuerza Popular retome la presidencia del Congreso y que las reformas planteadas desde el Ejecutivo se vean afectadas.

"A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso, me preocupa qué pueda pasar con las reformas aún pendientes, con la implementación de mecanismos de transparencia que estamos haciendo en colaboración con la OEA", señaló en entrevista con Perú21.

"Me preocupa qué puede pasar con los proyectos que he frenado, que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician casos que están siendo investigados y complicarían el proceso de investigación de esos casos (...) no le haría ningún bien al país, le daría una inestabilidad que más bien ahuyentaría a las inversiones que necesitamos para seguir creciendo económicamente", agregó.

Además, Salaverry señaló que cuando estaba aún en la bancada liderada por Keiko Fujimori llegó a sentirse "presionado". "Las primeras semanas, cuando estuve al frente de la Mesa Directiva, por supuesto que sí, porque tenía presión de la bancada que me exigía que acate las decisiones y acuerdos del bloque", señaló.

Al ser consultado sobre si siente arrepentimiento de haber renunciado a Fuerza Popular, respondió que no porque lo ha ayudado a tomar mejores decisiones. "Ha permitido manejarme con autonomía e independencia, tomar decisiones de manera objetiva; no creo haberme equivocado", indicó.