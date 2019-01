Jorge del Castillo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Pese a que han reconocido que no tiene los votos suficientes para censurar a Daniel Salaverry, el fujimorismo anunció que insistirá en su iniciativa “por una cuestión de honor”. Sin embargo, el aprista Jorge del Castillo se ha mostrado absolutamente en contra de esta posibilidad, vaticinando que puede originarse “otro papelón” en el hemiciclo.

En Ampliación de Noticias, el legislador dijo esperar que la iniciativa naranja contra el presidente del Congreso no sea aprobada ni siquiera para su debate en el Pleno.

“Pienso que debería rechazarse la admisión, porque si no nos metemos en un debate de horas de horas, de un día al otro, doce horas mínimo, ya lo estoy viendo. Otro papelón del Congreso ante la opinión pública”, comentó el también exministro.

Luz Salgado, secretaria general de Fuerza Popular, reconoció que no cuentan con los votos suficientes para censurar esta tarde al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Sin embargo, señaló que mantendrán esta medida “por una cuestión de honor”.

“Estamos solos, sabemos que no tenemos los votos, pero estamos defendiendo nuestro honor como congresistas y, sobre todo, que se aplique la norma porque si no se le va a seguir escapando de las manos si no aplica el reglamento del Congreso”, declaró a RPP Noticias.