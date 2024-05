"Casi todos tienen denuncia": Darwin Espinoza califica de "show mediático" su expulsión de Acción Popular

Congreso Darwin Espinoza: "No podría haber un proceso de expulsión"

El congresista Darwin Espinoza sostuvo no hay ninguna prueba o sentencia que le sindique como autor de alguna irregularidad para ser expulsado de Acción Popular. | Fuente: RPP

El congresista Darwin Espinoza sostuvo este jueves que forma parte de un "show mediático" que el Tribunal de Disciplina de Acción Popular decidiera expulsarlo por actos de traición, ya que -señaló- no solo él estaba siendo investigado dentro de la agrupación política.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el parlamentario reaccionó ante la decisión de expulsarlo por la transgresión de normas estatutarias, reglamentarias y código de ética en Acción Popular.

"Por décima vez emiten una resolución de expulsión contra mi persona y ya al parecer esto es más mediático porque los medios de comunicación en lugar de informar lo más importante informan algo que se viene reiterando una y otra vez. Creo que ya hay cansancio de quienes escuchan esa clase de noticias y que simplemente se dan cuenta que es parte de un show mediático", dijo.

"No hay ninguna prueba"

Darwin Espinoza argumentó que una denuncia en proceso de investigación no es una causa para expulsar a un congresista o integrante de un partido político.

"En todo caso que se denuncie a medio partido porque casi todos tienen denuncias, el mismo Julio Chávez quien es el promotor de esta expulsión en esta ocasión. Si no hay ninguna prueba, no hay ninguna sentencia que me sindique como autor de alguna irregularidad no podría haber un proceso de expulsión, más aún un proceso de expulsión en el cual el Tribunal de Disciplina ni siquiera ha recibido mis descargos. Entonces, esto insisto es parte de un show mediático", expresó.

Además, Darwin Espinoza precisó que son 10 congresistas investigados por el caso 'Los niños', pero sostuvo que sólo él se le abrió una investigación disciplinaria con su respectiva sanción.

"Los otros nueve congresistas simplemente no están siendo ni siquiera investigados por este Tribunal de Disciplina, ¿por qué? ahí viene la pregunta", manifestó.

En abril pasado la Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra Darwin Espinoza por un presunto uso indebido de recursos y personal asignado a su despacho.

Esto luego un programa periodístico denunció que trabajadores de su despacho parlamentario recababan firmas en la vía pública para la supuesta inscripción de un movimiento regional. Además, se le acusa de haber pertenecido al grupo denominado ‘Los niños’, que habrían aceptado respaldar la gestión del expresidente Pedro Castillo a cambio del direccionamiento de obras y designación de funcionarios.