El parlamentario oficialista saludó la iniciativa del presidente Vizcarra. | Fuente: Andina

El parlamentario de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila, consideró acertada la iniciativa del Ejecutivo para incrementar el sueldo de los alcaldes cuyas remuneraciones sean muy bajas.

Según explicó, es responsable que el presidente Vizcarra realice una evaluación para buscar un punto de equilibro en los salarios de los alcaldes, debido al trabajo que realizan. Descartó además que esta medida genere enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades, pues solo se busca equidad.

“Un alcalde dirige los destinos de una población y, por tanto, tiene una gran responsabilidad. Hay algunos que ganan S/1.050 y otros que hasta diez veces más (...) Por más voluntad que tenga, si un alcalde no tiene lo necesario para vivir y proveer a su familia, no podrá dedicarse a trabajar por el desarrollo de su pueblo”, dijo el legislador a la agencia Andina.

Sobre el sueldo justo

El también ex alcalde provincial de Arequipa, comentó que el trabajo de un burgomaestre es a tiempo completo y por tanto demanda una remuneración justa. Agregó que el sueldo para un alcalde en zonas alejadas del país no debe bajar de S/3,000.

"No se trata de dar un aumento a rajatabla. Nadie quiere eso, pero sí de un justiprecio que ayude a las autoridades a ejercer su labor", comentó.

Incremento de remuneración

El presidente Martín Vizcarra confirmó el último martes el incremento de sueldos para “los alcaldes de las poblaciones más alejadas”, pues dijo que todos tienen las mismas responsabilidades y no deben existir quienes ganen más o menos.

“Aquí hay un tema claro, nosotros creemos que así como no hay peruanos de segunda, también creemos que no hay alcaldes de segunda (…) Yo me preocupo por los alcaldes de las poblaciones más alejadas del Perú”, dijo el mandatario.