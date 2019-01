El parlamentario de la bancada Liberal aseguró que el Congreso tiene cosas más importantes para tratar que estas denuncias. | Fuente: Andina

El parlamentario de la bancada Liberal, Alberto de Belaunde, consideró un galardón la denuncia que planteó Fuerza Popular en su contra ante la Comisión de Ética del Congreso, luego del enfrentamiento que protagonizó con la fujimorista Luz Salgado.

En declaraciones a RPP, el parlamentario comentó que para él esta denuncia es un galardón, debido a que llevó lo que “expresa la ciudadanía en las calles” al Pleno del Congreso. Agregó que esta denuncia demuestra la intolerancia dentro del fujimorismo.

“Eso demuestra la vena intolerante de Fuerza Popular que no acepta voces críticas y que busca acallar a cualquiera que no piense como ellos (…) Yo tomo como un galardón esta denuncia, un galardón a mi labor parlamentaria, porque lo que yo he hecho al expresar mis opiniones es hacer una valoración política en base además a lo que expresa la ciudadanía en las calles”.

Denuncia distracción

De Belaunde lamentó la actitud de Fuerza Popular y consideró que está “creando maniobras distractoras” a fin de que el Parlamento no trate otros temas más importantes como la creación de la Junta Nacional de Justicia.

“Lamento que Fuerza Popular esté creando estas maniobras distractoras para que el congreso en vez de estar dedicando su tiempo y recursos a ver la nueva Junta Nacional de Justicia a ver la emergencia en el Ministerio Público se tenga que dedicar a estos menesteres”.

Sobre censura a Salaverry

Respecto de la moción de censura que anunció Tubino contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el parlamentario de la bancada Liberal comentó que no cree que la moción prospere, debido a que los “congresistas decentes” dentro de Fuerza Popular no la apoyaran.

“No creo (que prospere), las fuerzas democráticas del parlamento y también estoy seguro congresistas decentes al interior de Fuerza Popular no se prestarán a este juego de Carlos Tubino y un sector del fujimorismo”.