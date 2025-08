Diana Gonzáles ante anuncio de nuevas movilizaciones por Confemin: "El país no se puede someter a condicionamientos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al anuncio realizado por la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) de retomar las movilizaciones si la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo no resuelve sus pedidos.

En ese sentido, Ismael Palomino, coordinador nacional de la Confemin, en entrevista con nuestro medio, exigió que se modifique el Decreto Supremo 09-2025-EM, que establece, hasta el 17 de agosto, el plazo para la autorización de uso de explosivos, un requisito que consideran inviable.

“Nos dicen que debemos cumplir al 17 de agosto, con los 90 días que nos dan, en iniciar el trámite de uso de explosivos. Pero para cumplir ese trámite necesitamos tener 31 000 polvorines y en el país no hay [suficientes] polvorines. Al 17 de agosto, los 31 560 mineros artesanales no vamos a cumplir con ese requisito porque es inviable", afirmó.

Al respecto, Gonzáles consideró que el anuncio de nuevas movilizaciones es un "condicionamiento" al que no debe someterse el Estado.

"Creo que el país no se puede someter a ese tipo de condicionamientos y aquí me gustaría citar lo que dijo el representante del Ministerio Público en la penúltima mesa de trabajo en que estuvimos reunidos: ‘La informalidad linda con la ilegalidad y propicia la criminalidad’", aseveró.

Además, cuestionó la "inusitada preocupación" de dicho gremio minero ante el advenimiento de la fecha límite para la autorización de explosivos pues, según dijo, "ellos han debido tener eso durante todo este tiempo" para operar.

"Algo que sí me sorprendió en la penúltima reunión es su inusitada preocupación por la fecha de vencimiento para sólo la inscripción del uso de explosivos, cuando se supone que ellos han debido tener esto durante todo este tiempo, porque en nuestro país cualquier persona natural o persona jurídica que necesita adquirir explosivos o materiales relacionados para el desarrollo de sus actividades en general, no hablo solo de minería, debe solicitar autorización a Sucamec, cualquier peruano", indicó.

"Y ahora que les ponen plazo para la presentación, ojo, solo de la inscripción para iniciar el trámite, ahora se preocupan por el tema de los explosivos y también fue un tema de debate en la comisión", resaltó.

Asimismo, la parlamentaria subrayó que no le "sorprende" la "actitud" por parte de los dirigentes de Confemin puesto que, según sostuvo, habrían intentado "condicionar" el desarrollo de las reuniones de la mesa de trabajo.

"Recuerdo que han intentado también, de alguna manera, amenazar o condicionar el sentido de las reuniones y desde el Ejecutivo han sido muy claros y -esto debo decir que me ha sorprendido- en decirles: ‘un momento, acá no vamos a aceptar ningún tipo de condiciones’ y los señores han retrocedido. Han dicho ‘no, no es una condición, es una aclaración, podemos hacer esto’, de pronto como dando ideas. Entonces, creo que presentan un perfil diferente en estas reuniones, que claramente no hay prensa, que su gente no los puede ver y luego, cuando salen, es otro perfil totalmente diferente", enfatizó.

Sobre eventual participación de Salhuana: "Cualquier congresista puede integrar las diferentes comisiones"

Por otro lado, consultada acerca del anunciado interés del expresidente del Congreso Eduardo Salhuana de integrar la Comisión de Energía y Minas, Gonzáles indicó que cualquier congresista puede integrar las diferentes comisiones del Parlamento.

"Realmente, si nos ceñimos al reglamento, cualquier congresista puede integrar las diferentes comisiones ordinarias y especiales; y aquí yo debo resaltar que, por lo menos en la Ley MAPE, el congresista Salhuana no tiene iniciativa legislativa, no es autor de ninguna de las iniciativas, lo cual tampoco impediría su participación en el debate, siendo miembro titular accesitario o incluso no siendo miembro de la comisión, como ha sucedido en los últimos debates de la Ley MAPE, cuando había muchísima preocupación por un sector de la izquierda que no eran miembros y tienen voz en la comisión", aseveró.

"Cualquier congresista siendo titular, accesitario o no siendo miembro de la comisión puede participar de las sesiones", puntualizó.