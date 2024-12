Dictamen que prorroga formalización de autos colectivos y asigna un rol a la ATU genera confusión, dicen transportistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El pasado viernes, el Congreso aprobó prorrogar por cuatro años más vigencia de la ley para formalización de autos colectivos

Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de Empresas de Transportes de Lima y Callao, entidad que agrupa a 63 empresas de ese rubro, en diálogo con RPP, expresó su preocupación ante una "confusión" que generaría la prórroga para la formalización de los autos colectivos en el país.

Como se sabe, el último viernes, el Parlamento aprobó el dictamen que extiende por cuatro años la vigencia de la Ley 31096, la cual regula la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, la cual comenzará a partir del vencimiento del plazo originalmente establecido; es decir, en diciembre. Cabe resaltar que este tipo de transporte, si bien está permitido en regiones del país, continúa prohibido en Lima Metropolitana y Callao.

No obstante, en el dictamen aprobado se señala el rol de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en "la evaluación técnica de la oferta, la demanda y las condiciones de infraestructura vial mínima, en las rutas concesionadas y no concesionadas, la que debe ser remitida a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso a través del [MTC], bajo responsabilidad del titular del sector".

Detalle del dictamen aprobado por el pleno el último viernes. Fuente: Congreso de la República

Al respecto, Vargas alertó que la ATU no tendría por qué cumplir esa función pues no tiene competencias a nivel nacional. En ese sentido, señaló que podría tratarse de un intento de impulsar la formalización de autos colectivos en Lima y Callao.

"Ahí hay una confusión que justamente no lo aclaran ellos mismos. Habiéndose aprobado esta extensión por cuatro años, no sé por qué razón mencionan que ATU tenga que hacer estudios. ATU es competente solamente en Lima y Callao y, entonces, esta confusión podría llevar a pensar de que de repente están pensando instituir también el auto colectivo en Lima y que ATU estuviera obligada a presentar algunos informes al día de hoy, esa es la parte que no están aclarando", aseveró.

"Por ello es que nosotros estamos expectantes, esperemos que esto no salga. Se ha dicho, lo han mencionado incluso las mismas autoridades, que Lima necesita una macro transportación y con esto estaríamos regresando a los años 60 o 70", agregó.

El dirigente de la coordinadora de transportistas resaltó que previo a la aprobación del dictamen solicitó la aclaración al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; sin embargo, esta no habría llegado.

"Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar muy brevemente con el presidente del Congreso, en algún momento, para mencionarle esta situación. Fue bastante rápido y un poco esquivo a tratar el tema, dijo coordinen con mi secretaria que lo vamos a ver. Sin embargo, ese mismo día, estaban anunciando esta norma, con esta confusión que se está prestando a muchas interpretaciones, ¿qué tiene que ver la ATU con la prolongación de los cuatro años que es a nivel nacional?", inquirió.

Extensión de formalización "es dañina a nivel nacional"

Por otro lado, Vargas consideró que la extensión de 4 años para la formalización de autos colectivos "es dañina a nivel nacional".

"Es dañina a nivel nacional, obviamente […], toda vez que el transporte interprovincial de pasajeros debe ser en vehículos muy seguros, de gran capacidad, como lo hacen en otras partes del mundo. Quizá en algunas localidades interzonales, interdistritales donde no haya transporte de este tipo podrían permitirse los autos colectivos, siempre se dijo ello, pero no se dio en Lima. Esperemos que eso no se dé, aún cuando podríamos esperar cualquier cosa de nuestro Congreso", acotó.

Además, el dirigente consideró que esta decisión del Parlamento era previsible, dado que habría "intereses de por medio".

"Sobre la extensión era previsible, porque después de la autorización que se le ha dado los autos colectivos no se había avanzado nada, y como todas las cosas en el país siempre estamos viviendo de extensiones y extensiones", sostuvo.

"Le diría que saben lo que están haciendo, hay intereses de por medio para que justamente cosas que en un momento dijeron ‘no se va a dar’ y al día siguiente se dan [...] Ellos saben lo que están planteando, pero generan confusiones para ver cómo va reaccionando la población y lo que hay que decir de manera clara y contundente es que nosotros, que estamos en el sector transporte, no un año, estamos 30 años haciendo inversiones, tratando de mejorar […], sabemos que una ciudad tan grande como Lima y Callao necesita macro transportación", puntualizó.