La segunda vicepresidenta del Parlamento señaló que no estuvo presente en la reunión entre su esposo y el titular del Mininter | Fuente: Congreso de la República

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, se defendió ante el pleno de las acusaciones de una presunta "negociación" con el ministro del Interior, Willy Huerta, para evitar su censura en el Congreso, tras revelarse en un informe periodístico una visita del miembro del Ejecutivo a la casa de la congresista el pasado 29 de setiembre.

Al respecto, la parlamentaria de Podemos subrayó que ella no invitó al titular del Mininter a su casa, sino que él llegó "coyunturalmente" a una reunión entre su esposo, el excongresista Aarón Espinoza, y el coordinador parlamentario de su bancada.

"Conversé con el presidente del Congreso y le expliqué que yo, en ningún momento, he pactado esa reunión, esa cita con el ministro. Jamás. Se ve mi casa porque ahí vivo yo y vive mi esposo que es representante del CEN de Podemos Perú, y como pertenece, él tiene la libertad de reunirse con quien quiera. Y en mi domicilio, también se puede reunir porque yo no le puedo prohibir eso", refirió durante su participación en el pleno.

Reunión sobre temas de seguridad

La parlamentaria señaló que, al consultarle a su esposo el motivo de la presencia del ministro, éste le dijo que se dio en el marco de un reunión sobre seguridad ciudadana ante una eventual victoria de Podemos Perú a la alcaldía de Lima.

"Cuando yo le pregunto a él: por qué ha ido el señor Willy Huerta, él dice que la reunión no ha sido con él, ha sido en un inicio con el coordinador parlamentario para ver temas que tienen que ver con el Mininter sobre la seguridad ciudadana porque teníamos la seguridad de que Podemos iba a ganar la alcaldía. Eso era lo que se coordinaba, temas de seguridad. Así fue como circunstancialmente llegó el ministro, porque tampoco tenía contacto con mi esposo, fue por intermedio del coordinador parlamentario", señaló.

Además, la congresista Calle señaló que la llegada del ministro "no fue clandestina".

"¿Quién hace cosas clandestinas a plena luz del día? ¿Quién va con su carro, con toda la parafernalia, con sus motos, qué clase de reunión clandestina podría haber en eso? Todavía para hacer un negociado. ¿Qué clase de negocio tendría que hacer mi esposo con él?", manifestó.

Asimismo, Digna Calle negó haber participado de la reunión, ya que estaba "haciendo maletas" para un viaje a EE.UU. que realizó ese día por la noche.

"Yo no he estado en la reunión, yo no he participado. Ha sido entre mi esposo y el coordinador parlamentario (...) Yo he salido de viaje el día jueves 29 de setiembre en la noche, porque me encontraba haciendo mis maletas en la tarde, cuando se suscitaba dicha reunión", remarcó.



Por otro lado, la congresista señaló que la moción de censura "se basa en falsedades", puesto que fue posterior al debate de la censura del ministro Huerta.



"Esta moción de censura se basa en falsedades que dice el congresista Cavero y Bazán, ya que ellos mencionan que la reunión ha sido antes de la censura del ministro, lo cual es totalmente falso, porque ahí el periodista dice que la reunión se suscitó en mi domicilio el día 29", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que el Parlamento la increpe por el sentido de su voto cuando se puso a debate la censura del ministro Huerta.



"Ahora, nosotros para poder emitir un voto (…) tenemos que pedirle permiso al congresista Cavero, a Adriana Tudela, a Jorge Montoya. ¿Tenemos que ir a preguntarles cómo es el sentido de nuestra votación? Si es así, no deberían existir 3 tipos de voto en el reglamento", señaló.

Pleno no admitió debate de censura

Algunos minutos después de la alocución de la congresista Calle, el Pleno del Congreso, con 58 votos a favor y 56 en contra, no admitió a debate la Moción 4171, que proponía la censura de la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Digna Calle.

La referida moción cuestionaba la visita que realizó el ministro del Interior, Willy Huerta, a la vivienda de la parlamentaria Calle.

"Que, resulta inadmisible que un ministro de Estado que ha sido sometido a un procedimiento de control político acuda al domicilio de un integrante de la Mesa Directiva del Congreso, pues vulnera el principios de transparencia en la función pública y la Ley 28024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública", indica la parte considerativa del documento.