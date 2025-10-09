Fuerza Popular anuncia que votará a favor de moción de vacancia de Dina Boluarte

La bancada fujimorista señaló que el Perú no puede seguir "sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo". También anunció que otorgarán las facultades necesarias a un eventual próximo Gobierno.

La bancada de Fuerza Popular anunció que respaldará la moción de vacancia presidencial que se promueve en el Congreso a raíz del atentado armado que dejó heridos a cuatros integrantes de Agua Marina durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.

A través de un comunicado, la bancada fujimorista señaló que el Gobierno de Dina Boluarte no ha tomado medidas efectivas contra la criminalidad, a pesar de haber contado con facultades legislativas.

“El Perú no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo. Aunque rete poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más”, se lee en la misiva.

Así, la agrupación naranja anunció que votará a favor de la destitución de Boluarte Zegarra argumentando que es “una medida necesaria” para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad.

Asimismo, Fuerza Popular dijo que no aspirará a presidir ni el Congreso ni el eventual Gobierno de transición.

“Otorgaremos al próximo Gobierno las facultades necesarias en materia en seguridad para enfrentar el crimen y devolver la paz a las familias peruanas”, finaliza el comunicado.

En anteriores procesos de vacancia, la bancada fujimorista votó en contra de la vacancia presidencial.

Podemos Perú también respaldará la moción de vacancia

Recientemente, la bancada de Renovación Popular anunció que recolectará firmas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte ante el desborde de los índices de criminalidad en el país.

Podemos Perú ya anunció que apoyará la destitución presidencial, según anunció su vocero José Luna Gálvez.

Cabe precisar que se requieren 33 firmas para presentar la moción y 87 votos para destituir a Dina Boluarte.