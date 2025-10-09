Podemos Perú apoyará moción de vacancia contra Dina Boluarte, asegura José Luna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que su bancada apoyará la moción de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte, debido a la falta de capacidad del Gobierno para enfrentar la ola de criminalidad creciente que pesa sobre nuestro país.

"Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y miles de familias", escribió el parlamentario a través de sus redes sociales.

"El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país! ¡Que se vayan todos!", agregó.

Renovación Popular presentará moción de vacancia contra Dina Boluarte

Renovación Popular anunció que presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte tras el reciente atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de la orquesta de cumbia Agua Marina, según informó a RPP el legislador Diego Bazán.

“Lo sucedido anoche demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, declaró.

Asimismo, el parlamentario Guido Bellido compartió una moción de vacancia firmada por diversos legisladores: "No hay solución, ni plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte", dice el mensaje.

Por su parte, Fuerza Popular anunció una moción de interpelación contra el titular del Mininter, Carlos Malaver.

Congreso aprobó invitar al Eduardo Arana y al resto del Gabinete para hoy a las 3:00 p.m.

En tanto, el Pleno del Congreso aprobó, con más de 70 votos, una cuestión de orden presentada por la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, para que se suspenda el debate en el Parlamento y se invite al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su Gabinete para que concurran al Hemiciclo este jueves, a las 3:00 p.m.