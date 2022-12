La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final presentado por el congresista Edgard Reymundo que recomienda archivar las denuncias contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, por una presunta infracción constitucional. Con 13 votos a favor y ocho en contra, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Lady Camones dio luz verde a desestimar las acusaciones contra Boluarte Zegarra.

A favor votaron Luis Aragón, José Arriola y Wilson Soto (Acción Popular); Flavio Cruz, Segundo Motalvo y Margot Palacios (Perú Libre); Elizabeth Medina y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial); José Balcázar (Perú Bicentenario); Hamlet Echeverría (Perú Democrático); Susel Paredes (Integridad y Desarrollo); Edgard Reymundo (Juntos por el Perú); y Hitler Saavedra (Somos Perú).

Mientras tanto, María Cordero, Juan Carlos Lizarzaburu, Hernando Guerra y Patricia Juárez (Fuerza Popular);Noelia Herrera y Milagros Jáuregui (Renovación Popular); Lady Camones (APP); y Diego Bazán (Avanza País) votaron en contra.

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales | Fuente: Congreso

¿Qué dice el informe?

El informe final presentado por el congresista Edgard Reymundo señala que la renuncia de Dina Boluarte a la Reniec no ha sido irregular y que no hay indicios de que exista interés de contratar a Alfredo Pezo en la Contraloría.

"No se ha determinado que el trámite de renuncia presentado por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra ante RENIEC haya sido irregular y por ende que se haya infringido el artículo 126 de la Constitución", refiere.

"No existen indicios que permitan determinar que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra se haya indebidamente interesado en la contratación del señor Alfredo Florentino Pezo paredes con la Contraloría General de la República", indica.

Por tanto, el congresista de Juntos por el Perú recomienda el archivo de las denuncias contra Boluarte.

"Se recomienda el archivo de la Denuncia Constitucional No 268, formulada por el congresista de la República Javier Rommel Padilla Romero, por la probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, así como la Denuncia Constitucional No 269 (...) por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o paorvechamiento indebido del cargo (...) contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social Dina Ercilia Boluarte Zegarra", se puede leer en la recomendación final.

Abogado de Dina Boluarte: "No se contravino el deber de todo ministro de no afectar los intereses nacionales"

Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, se mostró conforme con la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y precisó que se ha demostrado que su defendida no ha afectado lo previsto en la Constitución.

"Se demostró que se trataban de unos actos de regularización registral que no comprometía la función de ministra no solamente porque no se ha afectado los intereses del Estado, sino porque no se contravino el deber que tiene todo ministro de no afectar los intereses del erario nacional (...). No tenía por qué configurar la vulneración del artículo 126 de la Constitución. En buena cuenta, lo que se ha estimado a través del informe del congresista Raymundo es desestimar la afectación de los artículos 38 y 126 de la Constitución y los supuestos ilícitos penales que tampoco se han configurado", dijo para TV Perú.