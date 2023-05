Abogado de Edgar Tello señala que denuncia se da cuando congresista tiene propuesta para estar en la Mesa Directiva

David Mujica, abogado del congresista Edgar Tello, manifestó que la denuncia de una trabajadora parlamentaria sobre un presunto recorte de sueldos es un tema político pues se da a conocer cuando su cliente tiene opciones para estar en la Mesa Directiva del Congreso. Además, descartó que el legislador haya cometido alguna infracción.

"Llama la atención de sobremanera que salga todo esto. Nosotros lo vemos como un tema político porque sale el caso cuando mi patrocinado hasta tiene una propuesta para ser miembro de la Mesa Directiva del Congreso y está postulando. Si van a hacer denuncias apócrifas al final no tiene ningún sentido", manifestó en el programa Las Cosas Como Son.

Mujica señaló que su cliente no ha recibido ninguna notificación sobre la denuncia que hizo anoche una trabajadora parlamentaria por un supuesto recorte de sueldos. En ese sentido, indicó que lo revelado por la mujer solo ha salido en medios de comunicación y que la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación.

"Esclareceremos que nunca le hemos solicitado a los trabajadores ningún tipo de dadiva, donación regalo, etc. Él no ha sido un 'mocha sueldos', no es la política de Edgar Tello", sostuvo.

Mujica manifestó que es grave lo mostrado por el medio de comunicación porque exhibió documentos que supuestamente aún estarían lacrados por la Fiscalía como ese oficio a la embajada de Taipéi de un supuesto donativo. En ese sentido, dijo que el texto señala un traslado de un pedido y no era una donación.

"Si fuera verdad que es producto del allanamiento de la Fiscalía lo ha podido obtener un medio de comunicación. El Ministerio Público debe dar su versión porque han tenido que deslacrar y fotocopiar en el momento, lo cual es gravísimo", expresó.

Procuraduría lo denuncia

El procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó este lunes una denuncia contra el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, por el presunto delito de concusión. Esto luego de que el legislador fuera denunciado por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores, entre ellos una gestante de ocho meses.

Según el reportaje de Punto Final, la mujer, cuya identidad está en reserva, declaró que el parlamentario le exigió dinero para comprar un proyector con el dinero del bono de 9 900 soles que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año.



La trabajadora dijo que rechazó lo solicitado por el parlamentario y este la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario. Además, la mujer dijo que este pedido de aportes se le hace a los que laboran en la Comisión de Comercio y Turismo Exterior, liderada por Tello.

La mujer también denunció hostigamientos en su contra, pues mostró que es vigilada en la sede del Parlamento. Incluso le prohibieron ir a los servicios higiénicos y consumir sus alimentos. "Salió al baño sin avisar a nadie", se lee en una nota que confirma el seguimiento.