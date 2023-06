Congreso Trabajadora denuncia que Edgar Tello pedía inicialmente el 5 % del sueldo de su personal

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, recortaría hasta el 5 % de sus trabajadores que integran la Comisión de Comercio Exterior, grupo de trabajo que preside desde el 19 de agosto del 2022. Así lo reveló este lunes Marie Silva Ugarte, trabajadora que denunció al legislador de tratar de recortarle parte de su sueldo.

En La Rotativa del Aire, Silva, quien es gestante de ocho meses, señaló que el porcentaje iba subiendo de manera gradual y que en dos ocasiones se le pidió una parte de su sueldo. Reiteró que se opuso al pedido del legislador y que esta posición le costó ser degradada en su posición de asesora a auxiliar.

“En dos oportunidades se me señaló, pero siempre dije que no porque no estaba de acuerdo. Tengo conocimiento de que a los demás trabajadores se les hacía el pedido del 5 %; esto fue subiendo de manera gradual. Tal es así que en el reportaje aparecen otras personas que han dado su testimonio”, precisó.

La mujer también detalló que Tello pedía el porcentaje del salario a los trabajadores en conjunto y que, en varias ocasiones, su solicitud tenía carácter “amenazante” porque tenía “gastos”.

“La hacía de manera grupal cuando nos reuníamos. No solamente a mí, sino con todo el personal de la comisión. Manifestaba que tenía gastos; es más, lo reiteraba siempre e inclusive se tomaba como una amenaza, porque decía que tenía compromisos, como dando a entender que agradeciéramos por trabajar ahí porque había muchas personas que estaban por nuestros puestos”, aseveró.

A decir de Silva Ugarte, el parlamentario (ex Perú Libre) cambia de personal cada cuatro meses; sin embargo, ella se mantuvo en el cargo porque, explicó, no forma parte del grupo político del legislador, sino al área técnica del Congreso.

“Soy una sobreviviente porque veo la parte técnica y legislativa”, precisó.

La denunciante reiteró que decidió exponer el caso a la opinión pública, luego de que Tello dispusiera su cambio injustificado de asesora a auxiliar de la comisión.

“Esta decisión no la tomo ahora. Esto empieza el 8 de mayo, cuando él me cesa. Le di una semana de plazo, queriendo hablar con él para que reflexione; pero su negativa y sus mensajes eran que, si no estaba de acuerdo, renunciara”, apuntó.

Trabajadora aún no es atendida por el presidente del Congreso

“Es penoso saber que congresistas estén pidiéndole dinero a sus trabajadores”, dijo el presidente del Congreso, José Williams, cuando la congresista María Cordero Jon Tay se sumó a la lista de congresistas denunciados por recortes de sueldos.

El pasado 16 de abril, Williams señaló que este tipo de denuncias dejan “mal” a los parlamentarios y animó a los trabajadores del Congreso a denunciar estas prácticas.

“Tenemos una oficina donde los trabajadores pueden presentar sus quejas. Si ellos consideran conveniente, pueden presentar las quejas en ese lugar. Es una oficina administrativa que ya existe, la hemos activado y mejorado”, comentó.

A pesar de su anuncio, el titular del Legislativo aún no ha recibido a Marie Silva Ugarte, quien en constantes ocasiones ha solicitado una reunión.

“El presidente del Congreso nos dio esa seguridad de que cuando haya este tipo de denuncias, nosotros podamos recurrir a su despacho. Ya lo hice. Di el primer paso. Estoy ad portas de dar a luz, ¿qué va a pasar conmigo y mi situación?”, lamentó.

Finalmente, la trabajadora del Parlamento informó que viene recibiendo amenazas y que, en las próximas horas, solicitará garantías para su vida.

“Voy a pedir garantías [para] mi vida, porque el congresista tiene muchas personas a su entorno que dan la cara por él, porque los engaña al decirles que regresarán a trabajar con él, pues cada cuatro meses cambia de personas. Como viven con esa esperanza de poder regresar, han llegado amenazas”, finiquitó.