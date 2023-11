Congreso Congresista Eduardo Castillo sobre encuentro entre Boluarte y Biden: “Una reunión de pasillos no es protocolar”

El congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, consideró que es vital que la canciller Ana Cecilia Gervasi se presente ante el Pleno del Parlamento para dar cuenta sobre la “frustrada” reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

En el programa Ampliación de Noticias, el parlamentario fujimorista cuestionó al Poder Ejecutivo por “la falta de seriedad”, puesto que desde un primer momento desde Palacio de Gobierno se alegó un encuentro entre ambos mandatarios a la hora de solicitar el permiso ante la representación nacional.

En el oficio presentado al Congreso, el Ejecutivo dio cuenta de una reunión bilateral pactada entre Joe Biden y Dina Boluarte.

Y es que el viernes, 3 de noviembre, en la agenda presidencial de Boluarte Zegarra figuraba ese día se desarrollaría el encuentro; sin embargo, la Casa Blanca no consignaba la reunión entre los presidentes de Perú y Estados Unidos.

La Cancillería detalló que Dina Boluarte sí se reunió con Joe Biden, pero “sin el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales”, poco antes de la reunión de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP).

“De manera oficial e institucional, no podíamos negarle el permiso porque señalaban una convocatoria del presidente de Estados Unidos, y esta falta de seriedad y diálogo de pasillo, que definitivamente terminó en eso. Una reunión de pasillos no es una reunión protocolar; así que no nos venga con cuentos la canciller a decir que hubo un cambio en el protocolo”, cuestionó.

Canciller debe comparecer ante el Pleno

Castillo Rivas reiteró que el Pleno del Congreso – la máxima asamblea deliberativa del Legislativo – fue el que otorgó el permiso, por lo que rechazó la intención de la canciller Gervasi de acudir a la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Nos mantenemos en la posición de que tiene que ir al Pleno, que otorgó el permiso para esta aparente mentira de que no hubo tal reunión con Biden y solo hubo reunión de pasillo”, apuntó.

El congresista de Fuerza Popular señaló que, próximamente, la jefa de Estado pedirá nuevos permisos para viajar y por eso – enfatizó – es importante que la ministra de Relaciones Exteriores explique los acuerdos obtenidos durante los recientes viajes presidenciales.

“Vienen más permisos en los que tenemos que decirle que sí a la presidenta, pero no podemos permitir que un viaje más pase por agua caliente”, aseveró.

Finalmente, Eduardo Castillo anunció que su bancada propondrá ante el Consejo Directivo la presentación de una moción de invitación a la canciller Ana Gervasi.