"Un tremendo narrador de cuentos": Edwin Martinez a favor de censurar a Gustavo Adrianzén

El parlamentario Edwin Martínez aseguró este miércoles que pronto se iniciará una recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, luego de su presentación ante el Pleno del Congreso. Además, afirmó que él votará a favor de dicha iniciativa.

"Definitivamente. Tengo entendido que ya va a correr la censura contra Adrianzén, supongo que eso se verá mañana en el Pleno donde vienen más congresistas. El premier debe ser el que represente a los demás ministerios, que sea conciliador, visionario y que no salga solo a los medios a blindar a la presidenta", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Martínez calificó a Adrianzén como un "narrador de cuentos" por lo que dijo ante el Congreso. En ese sentido, consideró poco creíble el balance que ha dado el primer ministro sobre varios sectores.

"Un tremendo narrador de cuentos. Todo lo que ha dicho es falso, habla de transporte y tenemos las vías colapsadas en todo el interior del país, habló de que mejoramos en la salud y vemos colas (en los hospitales), falta de medicinas, no hay ambulancias ni equipos médicos. Habla de educación y es un desastre con colegios colapsados, niños que no tienen maestros en sus escuelas", indicó.

Críticas a la mandataria

El congresista señaló que el Gobierno continúa generando "mayor caos" en el Perú y exhortó a la presidenta Dina Boluarte a expulsar al millón de delincuentes venezolanos que hay en el país.

"El optimismo es bueno, pero lo que no es bueno es seguir con un Gobierno que está abrazando el odio y resentimiento, además de generar mayor caos en el Perú si ella no expulsa al millón de delincuentes venezolanos que tenemos en el Perú, si no exige a las empresas de telecomunicaciones que corten las comunicaciones en los penales", expresó.

Por último, lamentó que el actual ministro del Interior, Julio Díaz, no les responda el teléfono a los parlamentarios. En su opinión, con la censura de Santiváñez se pasó "de guatemala a guatepeor".