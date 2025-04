Elecciones 2026: congresistas podrán postular y hacer campaña sin dejar el Parlamento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los congresistas de la República podrán realizar campaña política sin renunciar a su cargo legislativo. Así quedó establecido en la Ley 32058, que establece medidas para la optimización del proceso electoral y que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas.

Esta norma fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo del año pasado, quedando con carta libre para ostentar todo cargo de elección popular por coincidir el último año de gestión parlamentaria con los procesos electorales del 2026.

Así, los legisladores podrán participar de las Elecciones Generales 2026 y presentarse a la Presidencia y vicepresidencia, Congreso bicameral, a través de las cámaras de senadores y diputados. También, a nivel de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, podrán presentarse a las presidencias, vicepresidencias de los gobiernos regionales, así como a las alcaldías y regidurías.

En este contexto, desde el Jurado Nacional de Elecciones han exhortado a las autoridades a respetar las normas de neutralidad electoral de cara a los comicios, pero hay quienes advierten que existe una delgada línea que separa la labor de representación con la del proselitismo político, y allí surge el riesgo de que recursos del Estado sean mal utilizados.

Movilidad, personal de seguridad, viajes pagados, viáticos, alimentación o hasta papel y fotocopias pueden usarse para fines políticos con el presupuesto del Parlamento.

Dos propuestas en pro de la transparencia

El experto en derecho electoral y exministro de Justicia, José Tello, señaló que existe una figura que podría aplicarse a los congresistas para evitar suspicacias.

"Se debería prever la posibilidad de que si ellos van a ser candidatos, ya sea a la reelección o a otro cargo de elección popular, pudieran renunciar al cargo de congresistas y bajar al llano, de esa manera no habría una situación de ventaja de ellos como autoridades y candidatos respecto de aquellos postulantes que se presentan únicamente como candidatos”, planteó.

Una propuesta similar hizo el exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, quien recordó que, en el pasado, cuando existía la reelección congresal, los viajes de representación quedaban suspendidos para evitar el uso político de estos recursos.

“Los congresistas podrían suspender sus labores de representación porque evidentemente [el tiempo] lo van a usar para su campaña. Esta suspensión ya se ha hecho antes, por lo menos en los parlamentos a los que yo he asistido ocurría porque, primero, había que terminar con la labor parlamentaria debido a los proyectos pendientes, y luego recién se podía hacer campaña [...] por eso yo creo que la mesa directiva del Congreso puede suprimir antes de las elecciones, dos o tres meses la presentación para que no haya ningún problema y se dediquen solamente a legislar y a cumplir con su electorado”, refirió.

Uno de los congresistas que ha hecho públicas sus pretensiones de postular en el 2026 es el legislador Roberto Chiabra, precandidato a la presidencia por el partido Paz y Unidad, quien afirmó a El Poder en tus Manos de RPP que separará sus actividades partidarias de sus funciones legislativas para evitar infringir la ley.

“Yo voy a seguir cumpliendo con lo que vengo haciendo en mi semana de representación. Yo me reúno con la Cámara de Comercio, con la gente que tiene problemas, pero no hago ningún proselitismo, menos ahora. O sea, en eso me voy a cuidar notablemente”, advirtió.

Agregó que no se le ocurriría ”tener una banderola detrás de mí o ponerme un polo, una gorrita que tenga mi símbolo”. ”Yo no voy a incurrir en ninguna acción directa ni indirecta que pueda motivar a que se me cuestione”, sentenció.

Ardua labor para los JEE

Con más de cuarenta partidos inscritos para competir en las elecciones del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus Jurados Especiales Electorales (JEE) distribuidos en todo el país, tendrá una labor ardua para desarrollar su función fiscalizadora. Se instalarán 60 JEE en todo el país para las Elecciones Generales.

Actualmente cualquier uso irregular de los recursos públicos por parte de las autoridades y funcionarios puede ser reportado ante el Jurado Nacional de Elecciones y sus oficinas en regiones.