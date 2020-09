El día 30 de septiembre se cierra el plazo para recibir las nuevas inscripciones a partidos políticos. | Fuente: Agencia Andina

A los partidos políticos les queda menos de una semana para realizar las inscripciones de sus militantes y dirigencias con mandato vencidos. Todo aquel que desee postular a la presidencia no podrá hacerlo si no está afiliado a alguna agrupación política.

Por otro lado, “para las Elecciones Generales del año 2021, las organizaciones políticas de carácter nacional inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que a la fecha cuenten con cuadros directivos con mandatos vencidos, se encuentran obligadas, hasta el 30 de septiembre del presente año, a efectuar elecciones internas para su renovación, de acuerdo a la modalidad prevista en sus estatutos partidarios. Dicha renovación puede hacerse utilizando herramientas virtuales o electrónicas con la asistencia técnica de las autoridades del sistema electoral, respetando los principios democráticos y las medidas sanitarias necesarias”, dice la ley aprobada por el Congreso de la República.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución donde se realizan las inscripciones partidarias, invocaron a los militantes a no dejar este requisito para el último momento. En el caso de las organizaciones políticas en proceso de inscripción, “los candidatos en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción ante el ROP”, que además debe ser entregada en el mismo plazo.

Desde la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE indicaron que el padrón de afiliados de un partido ya inscrito se debe presentar en físico, no a través del Portal Electrónico Digital, el cual se usa para procesos de inscripción. El trámite se inicia en la mesa de partes de la sede central del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, de lunes a viernes, entre las 09:00 y 16:00 horas.





Desde Restauración Nacional, John Fernández, presidente de la agrupación política, confirmó a RPP Noticias que el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, solicitó su inscripción al partido hace dos semanas. Si embargo, aún no define si será candidato presidencial: “Sobre la candidatura, es un tema que compete íntegramente al señor Forsyth. Creo que George en los siguientes días va a tomar algunas decisiones y las estará comunicando directamente él. Como candidato presidencial, sería un honor para nosotros contar con él”. Fernández dijo también que el partido estaba llevando los procesos de inscripción de acuerdo a la ley y que el partido estaría cambiando adoptando el nombre a Victoria Nacional.

Respecto a su eventual candidatura, George Forsyth, señaló que él no es candidato, “No estamos haciendo ninguna propaganda electoral, yo no soy candidato. (…) No corresponde ahora hablar de temas electorales. No conviene por la transparencia”.



George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, solicitó su inscripción en el partido Restauración Nacional, aunque no se ha confirmado su candidatura a la presidencia. Una encuesta lo ubica en el primer lugar de los posibles candidatos. | Fuente: Agencia Andina

En el APRA, Elías Rodríguez, secretario general de la agrupación política, dijo a RPP Noticias que recibieron un gran número de nuevos militantes. “Hay una recepción buena de los nuevos militantes, en La Libertad son 3000, hicimos el proceso de inscripción semivirtual, nosotros vamos a presentar un mínimo de 6000 nuevos militantes”, dijo. Aseguró también que esta es una oportunidad para formalizar a los nuevos apristas. “Existen algunos compañeros de activismo permanente y también jóvenes que no aparecían en el Registro de Organizaciones Políticas, por distintos factores, entonces esta es la oportunidad para formalizar a la gente de casa y para convocar a la gente nueva, hay de todo”, sostuvo.

Respecto a la inscripción del empresario Roque Benavides en el APRA, añadió que él siempre los ha acompañado. “Estuvo cercano, él ha sido parte del movimiento estudiantil aprista. Este ha sido un momento para que se pueda materializar algo que está con nosotros. Además es sobrino-nieto de Haya de la Torre”, djo. Finalmente, confirmó que el ex ministro de Salud Abel Salinas y la ex ministra de la Mujer Nidia Vilchez han manifestado su deseo de ser precandidatos.

Roque Benavides confirmó su inscripción en el partido aprista, sin embargo descartó una eventual candidatura a la presidencia. | Fuente: Agencia Andina

El excongresista y militante de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde dijo que el partido está sin autoridades hace más de un año debido a que la ONPE no las reconoció, sin embargo, es el comité electoral el encargado de estos procesos. Lamentó que por falta de tiempo, entre otros motivos no se podrá incorporar a los nuevos militantes. “En Acción Popular hay 280 mil inscritos pero el padrón está cerrado, había una posibilidad de abrir el padrón para inscribir a 10 o 15 mil militantes más pero parece que no se va a poder por el tiempo y requisitos técnicos no cumplidos. Esto le quitaría la posibilidad a los candidatos nuevos para poder postular”.



Consultado por la precandidatura de Raúl Diez Canseco, dijo que “es un hombre que está en el partido hace muchos años, como Alfredo Barnechea, quien no lo ha anunciado, pero se cree también será precandidato, así como Yonhy Lescano que sí lo ha manifestado”.

El excongresista no descartó ser precandidato presidencial. “Yo no descarto nada, yo hago lo que mi partido diga, tampoco estoy muy entusiasmado, depende de las circunstancias y de lo que le convenga al partido. Si el partido cree que los candidatos pueden ser otras personas igual lo apoyaré. La candidatura del partido no debe reflejar ambiciones personales", finalizó.

El empresario Raúl Diez Canseco confirmó su precandidatura a la presidencia con Acción Popular. | Fuente: Agencia Andina

Sobre los nuevos militantes, Marco Arana, líder del Frente Amplio, dijo que en su mayoría son de distintos gremios. “Estamos hablando de 3000 nuevos afiliados, varios de ellos estaban participando como simpatizantes del Frente Amplio en las diversas regiones, muchos de ellos son personas vinculadas a responsabilidades ciudadanas, lucha contra la pobreza, frente anticorrupción, organizaciones de estudiantes universitarios o miembros de la rondas campesinas y organizaciones de mujeres”. Además, resaltó que los nuevos inscritos no han militado en otros partidos políticos: “Para nosotros es un activo político muy importante, porque la mayoría del Perú no cree en los partidos, están desprestigiados”, sostuvo.

Finalmente, indicó que su organización política lanzó su candidatura presidencial a las internas como precandidato: “Ahora nosotros vamos a tener un congreso nacional virtual y allí definimos nuestro plan de acción política hacia el 2021 y 2022”.

El excongresista Marco Arana, afirmó que su partido lanzó su precandidatura presidencial en elecciones internas. | Fuente: Agencia Andina

Desde Fuerza Popular, el congresista de la República y secretario nacional del partido, Diethell Columbus, dijo que se está cumpliendo con el proceso de afiliación de los nuevos militantes. “El proceso se interrumpió por la pandemia, y cuando las medidas de movilización fueron menos rígidas de alguna manera el proceso continuó con medidas de seguridad, hay nuevos afiliados, se están presentando los documentos al ROP”, sostuvo.

Respecto a la postulación de Keiko Fujimori, ella aún no la ha confirmado, aseguró Columbus. “En lo personal espero que sea Keiko, pero ella aún no se ha manifestado, solo agradeció las propuestas que nosotros hicimos. Imagino que lo estará evaluando”. Recientemente una encuesta ubicó a Keiko Fujimori en el tercer puesto en las simpatías con miras a las elecciones presidenciales.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori aún no confirma su candidatura a las elecciones presidenciales. | Fuente: Agencia Andina

El ex congresista de la República y aún presidente del partido Contigo, Gilbet Violeta, dijo que vienen cumpliendo con los requisitos de inscripción de los nuevos afiliados al partido. “El trámite quedó suspendido por la pandemia, hay alrededor de 15 mil personas que se han reafiliado al partido en estos últimos tiempos, quizá algunos vayan como candidatos. No necesariamente se llevará el proceso, lo estamos viendo con el ROP, primero para saber si es que lo van a recibir o no”, sostuvo.

Máximo San Román, anunció su precandidatura a la presidencia de la República con el partido Contigo en RPP Noticias. Gilbert Violeta dijo que la agrupación política no lleva a candidatos invitados. “En nuestro caso no llevamos candidato invitados o que aparezcan a último minuto, de hecho el precandidato presidencial que estamos impulsando es Máximo San Román, igual se tendrá que someter a elecciones internas y será formalizado como candidato oportunamente”, manifestó.



Máximo San Román confirmó su precandidatura a la presidencia de la República por el partido Contigo. | Fuente: Agencia Andina

Alberto Beingolea, presidente del Partido Popular Cristiano, aseguró que el partido viene solicitando 2826 nuevas afiliaciones al ROP. “El PPC siempre recibe solicitudes de afiliación, nosotros estamos en ese proceso”, dijo.

Repecto de las eleciones internas, no confirmó su candidatura, sin embargo dijo que desde marzo los líderes del partido mantienen conversaciones con distintos actores políticos y representantes de agrupaciones políticas. “Desde marzo se tomó esta decisión de tender puente, no hemos parado las reuniones donde conversamos prácticamente con todos los actores políticos de nuestro sector”.

El PPC tiene como tradición la democracia interna, añade el ex ongresista. “Esperamos la participación de ONPE, que ha sido muy abierta en nuestras elecciones. Me da la impresión de que se buscará alguna alternativa de sistema virtual”, finalizó.

Alberto Beingolea no descartó postular a la presidencia. | Fuente: Agencia Andina

Además, dos conocidos personajes políticos decidieron afiliarse a partidos para postular a la presidencia. El ex gobernador regional de Ica Fernando Cillóniz se inscribió en el partido político Todos por el Perú con intenciones de convertirse en un precandidato. Hernando De Soto se inscribió en el partido Avanza País, y el líder del partido, Pedro Cenas, dijo que el economista postularía como candidato a la presidencia.