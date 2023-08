Enrique Castillo: "Si Los Niños han sido blindados, ¿por qué no blindarían a su presidente del Congreso?"

Congreso Castillo se mostró sorprendido con la elección del Bloque Magisterial para presidir la comisión de Energía y Minas

Castillo se mostró sorprendido con la elección del Bloque Magisterial para presidir la comisión de Energía y Minas. | Fuente: Confiep

El periodista y analista político Enrique Castillo se refirió a las denuncias del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, y precisó que si bien había mencionado que se allanaría a las investigaciones en la Comisión de Ética, no cree que el tema llegue a mayores. Para Castillo, el blindaje de parlamentarios es un modus operandi que tiene un antecedente cercano en el tiempo: el caso Los Niños.

"Es un modus operandi en el Congreso. No conozco caso en el cual se haya hecho todo un tamizaje con respecto a los antecedentes de un congresista. Y lo estamos viendo en las comisiones. Seguramente muchos de los que las van a presidir van a ser también personas con una serie de cuestionamientos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo no creo que lo de la Comisión de Ética llegue a mayores. Primero, porque el tiempo lo van a ir dilatando, las discusiones van a ir manejándose y porque, además, si tenemos antecedentes en los cuales Los Niños han sido blindados, ¿por qué no blindarían a su presidente del Congreso quienes votaron por él?", agregó.

Además, descartó la idea de que Hernando Guerra-García pueda asumir la Presidencia del Congreso en caso se retire a Alejandro Soto, ya que estima que los legisladores blindarán al titular de la Mesa Directiva.

"Es muy difícil creer que, como he leído en algunos círculos, todo estaba armado para que Nano Guerra García sea el presidente del Congreso. No hay manera de que eso pueda generarnos la preocupación o la idea de que hay un cuestionamiento que se va a tumbar al presidente del Congreso (...). El blindaje dentro del Congreso va a ser una constante", aseveró.

Castillo se mostró sorprendido con la elección del Bloque Magisterial para presidir la comisión de Energía y Minas. | Fuente: RPP

Sobre elección de comisiones: "Se perdió totalmente el equilibrio de poderes"

Por otro lado, Castillo precisó que en la elección de las bancadas que presidirán las comisiones ordinarias dentro del Congreso se ha priorizado el interés personal, situación que, a su entender, produce el rompimiento del equilibrio de poderes.

"El hecho de que las mayorías dentro de la Junta de Portavoces hayan elegido esas comisiones no significa que sea lo mejor. Me ha sorprendido que el Bloque Magisterial, por ejemplo, tenga la comisión de Energía y Minas; es decir, profesores, se supone, están buscando una comisión en la cual no tienen nada que ver en el asunto", manifestó.

"Aquí no hay azar. Hay una forma de manejar las cosas que lo que busca es satisfacer intereses particulares y no del país. Lo que están buscando es ´esto quiero para mí porque yo puedo controlar eso y de esa manera tengo el poder para manejar eso´, que es el Bloque Magisterial manejando Energía y Minas (...). ¿De qué equilibrio de poderes estamos hablando? Se perdió totalmente el equilibrio de poderes", finalizó.