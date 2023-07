Guerra-García dice que presidente del JNE se está "victimizando" con denuncia de amenaza de muerte

Congreso Guerra-García consideró prematuro decir nombres para la Mesa Directiva del Congreso

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra-García restó importancia a las amenazas de muerte de parte del grupo extremista ´Los Combatientes´ contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y precisó que se trataría más bien de una posición de "sacrificio" del colectivo de extrema derecha.

"Con respecto a las amenazas de muerte, yo me he informado bien. Si alguien dice ´Patria o muerte´, no está diciendo que quiere matar a la Patria. Lo que ellos han dicho es: ´vamos a hacer esto o la muerte´, como diciendo la muerte de ellos mismos, su sacrificio. Se sacrificarán. Yo no lo leo como una amenaza. Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se victimice con eso, lo necesitará", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Al recordársele que lo dicho era: ´Queremos la cárcel o la muerte y nunca fracasamos en lo que nos proponemos´, Hernando Guerra-García indicó que se trataba de "un lema parecido".



Además, se mostró a favor de que el Ministerio de Cultura haya recibido al grupo radical ´La Resistencia´, ya que, precisó, se deben escuchar todas las posiciones, incluso si son radicales.

"Creo que desde el Estado siempre se tiene que escuchar, aun cuando sean posiciones radicales o posiciones con las que uno no está de acuerdo. Esa es la obligación del Estado y del Ejecutivo, sobre todo. No me parece mal que se escuche (a La Resistencia)", aseveró.

Guerra-García consideró prematuro decir nombres para la Mesa Directiva del Congreso. | Fuente: RPP

"Es prematuro señalar nombres para la Mesa Directiva"

Por otro lado, consideró prematuro poner en la lista nombres para la Mesa Directiva del Congreso, pero indicó que tiene una buena impresión del parlamentario Waldemar Cerrón.

"Las negociaciones en nuestro partido las mantiene nuestro secretario general, que es el señor Luis Galarreta, el vocero del partido, que es Miguel Torres; y también la vocera de nuestra bancada, que es Patricia Juárez. La Mesa Directiva se define dos, tres días antes. Y a veces el mismo día. Yo veo prematuro señalar nombres", manifestó.

"Tengo una buena impresión de Waldemar Cerrón. En general, me llevo bien con él. Es una persona con la que puedo conversar", finalizó.