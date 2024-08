"Es un golpe a la clase media": Carlos Anderson dice que impuesto a streaming es porque "hay un déficit fiscal importante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Carlos Anderson señaló que el gobierno ha abandonado "la responsabilidad fiscal" del país

El congresista Carlos Anderson (no agrupado), en diálogo con RPP, se pronunció sobre la norma que impone el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios que brindan plataformas digitales en el país, tales como Netflix o Spotify.

Como se sabe, el último domingo, el Gobierno oficializó la ley que implementa el "mecanismo de recaudación del IGV" que deberán pagar "las personas naturales que no realizan actividad empresarial, cuando utilicen en el país servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados (en el Perú) o importen bienes intangibles a través de Internet". Este impuesto será de una tasa de 18 %.

Según señala el decreto, los servicios digitales a los cuales se gravará este impuesto son "el acceso y/o transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música y cualquier otro contenido digital, a través de la tecnología streaming u otra tecnología"; "el almacenamiento de información"; o "el acceso a redes sociales y/o la provisión de contenido o funciones adicionales en estas".

Además, "el servicio brindado por revistas o periódicos en línea"; "los servicios de conferencia remota"; y "la intermediación en la oferta y la demanda de bienes o servicios".

"Es un golpe a la clase media"

Al respecto, Anderson Ramírez indicó que este nuevo impuesto es "un golpe a la clase media", que buscaría cubrir el déficit fiscal ocasionado por, según señaló, el mal manejo del gobierno en cuestión económica.

"La primera pregunta es ¿por qué están haciendo esto ahora? Porque hay un déficit fiscal importante. Y ha habido una renuncia de parte del señor Arista (ministro de Economía) y de este gobierno, en general, de comportarse de acuerdo con la historia de los últimos 30 años, que es una historia de responsabilidad fiscal", sotuvo el parlamentario.

"Se abandonó la responsabilidad fiscal. Tendríamos que tener este año una expectativa de 2 % de déficit fiscal, pero como el señor Arista ha dicho que es muy difícil, entonces mejor subimos el déficit a 2.8 %, que los mercados internacionales de inmediato han dicho que la responsabilidad fiscal del Perú está en duda", agregó.

Carlos Anderson resaltó que el gobierno, "en lugar de bajar los gastos, castigan a la clase media -lo poco de clase media que hay en el Perú- y les ponen más impuestos".

"¿Quiénes tienen mayormente este tipo de servicio? No estaría mal si a la vez bajan los gastos que tenemos en el Estado. Por ejemplo, si le dicen al Congreso ‘sabe qué cosa, realmente no necesitan S/1 100 millones para manejar un Congreso de 135 congresistas’ (…) Eso es lo que tendríamos que hacer, realmente tener un poco de austeridad porque el gasto se ha disparado, estamos gastando lo último que teníamos de ahorro fiscal, y además golpeamos a la clase media que podía divertirse un poquito", aseveró.

Comisiones del Congreso "ya han sido asignadas"

Por otro lado, Anderson Ramírez consideró que no habrá "ninguna puja" política sobre las bancadas que integrarán las comisiones parlamentarias, sino que estas "ya han sido repartidas".

"No va a haber ninguna puja, en el Congreso de la República ya no hay puja, no hay discusión, todo son acuerdos. El día que lleguemos a la instalación de cada una de las comisiones, ya estará acordado quiénes son los presidentes; de hecho, ya sabemos en la mayoría de los casos, están asignados. Entonces, por ejemplo, Acción Popular se va a hacer cargo de Economía, Fuerza Popular va a seguir manejando la de Constitución. Es parte de la repartija del poder", sostuvo.

"Lo que digo es que, como norma, ya en el Congreso no hay debate, no hay puja, lo que hay son acuerdos, hay negociaciones. Tú me das esto yo te doy lo otro y se acabó", añadió.

El congresista no agrupado remarcó que Alianza para el Progreso (APP), bancada que tiene la presidencia del Parlamento, "es parte de esa repartija".

"Yo lo que espero es que, esta vez, aunque sea pongan personas que más o menos entiendan de los temas. No ha sido la experiencia estos tres años. Entonces, se tiene previsto que haya proyectos, por ejemplo, en Constitución, que ya están prácticamente para ser sometidos a votación", manifestó.

"Todos los que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso electoral. Ahí vamos a ver una serie de cambios, porque hay que adecuar el reglamento de lo que va a ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, qué va a pasar con los congresistas que son candidatos, dónde van a estar los límites, etc", puntualizó.