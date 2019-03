Esposa de Yonhy Lescano habla a través del intercomunicador de su casa. | Fuente: RPP

La esposa del congresista de Acción Popular Yonhy Lescano, Patricia Contador Durán, se pronunció luego de la denuncia por el presunto delito de acoso sexual que presentó una periodista en su contra.

"Mi esposo es un peruano que ha hecho mucho por el Perú, se faja por el Perú todos los dias, entonces no entendemos qué está pasando. Eso estamos hablando como familia; sabemos que la política nos expone a todas estas situaciones, pero es normal", respondió a la prensa a través del intercomunicador de su vivienda.

"Entiendo, me parece muy bien que se investigue, como debe ser, pero nosotros somos una familia unida", agregó Contador Durán.

"Estoy absolutamente segura que esto no fue acoso sexual, de ninguna manera, puede haber a lo mejor otros malos entendidos, pero acoso sexual de ninguna manera, no lo necesita", dijo luego.



Lo que dijo Lescano

Según explicó el legislador, el celular desde el que se enviaron unos mensajes fue “manipulado por otras personas”.

El acciopopulista comentó que él siempre entrega su teléfono a seguridad y que ellos habrían estado con otras personas que enviaron los mensajes. Agregó que brindará una declaración en la que explicará todo.

"Los miembros de la seguridad sabían que el teléfono quedó en manos de ellos. Ese día les pedí una explicación a ellos y parece que estuvieron con otras personas, es cuestión de entender que en ese momento no tenía el teléfono", comentó a Canal N.

Lescano también comentó que cuando vio los mensajes al día siguiente se comunicó con la periodista agraviada y que le explicó que él no había enviado los mensajes. Agregó que ella entendió, por lo que no entendía la acusación.

“Es una situación que la señora sabía que no venía de parte mía sino de terceros, se le explicó y entendió. El mismo día que pasó como me enteré al día siguiente de que habían mensajes le expliqué, ella me escuchó entendió y el asunto quedó ahí, pero ahora viene con una imputación”.