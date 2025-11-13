Extrabajador del Congreso que llevó cámara a mitin de Keiko Fujimori dice que no se percató de que el equipo pertenecía al Legislativo

El extrabajador deslindó de responsabilidad a sus superiores, asegurando que actuó sin el conocimiento de la institución. | Fuente: Andina / RPP

Daniel Luzar, extrabajador del Área de Participación Ciudadana del Congreso de la República, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo por el uso de una cámara de video del Parlamento durante un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, el pasado 30 de octubre.

En un documento de cinco hojas, Luzar, quien fue separado del Legislativo tras el incidente, calificó el hecho como "involuntario".

Según consta en sus descargos, el exfuncionario argumentó que la confusión se debió a sus labores habituales. “En horas de la tarde participé en un evento de carácter privado sin percatarme en ese momento de que la videocámara correspondía a la institución en la que laboraba", señaló.

"Esta situación se originó por la inercia y la rutina propia de mis labores audiovisuales, en las que manejo con frecuencia equipos similares o de similares características”, se puede leer en el documento.

El extrabajador deslindó de responsabilidad a sus superiores, asegurando que actuó sin el conocimiento de la institución. | Fuente: RPP

"Dejé mi equipo personal en la oficina"

Luzar insistió ante la autoridad electoral que cuenta con sus propios medios para actividades privadas y que todo se trató de un error al intercambiar los equipos.

“En un momento, por error involuntario, trasladé el equipo de mi casa de labores, dejando en la oficina el equipo personal, el que tenía previsto trasladar hasta Trujillo”, manifestó.

Asimismo, el extrabajador deslindó de responsabilidad a sus superiores, asegurando que actuó sin el conocimiento de la institución.

“Es pertinente precisar que ni el responsable de los equipos de comunicación, ni la jefatura de oficina de participación ciudadana, ni nadie de mis centros de labores tenían conocimiento de este hecho hasta que se difundió la información a través de las redes sociales", agregó.

Cabe recordar que en la fotografía que desató la polémica, la cámara en cuestión presenta un rótulo visible con un fondo amarillo en ambos espacios laterales, donde se indica claramente que es de propiedad del Parlamento.

Pese a esta evidencia, Daniel Luzar insistió ante el ente electoral que el traslado del equipo parlamentario a Trujillo fue producto de una confusión.