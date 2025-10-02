Últimas Noticias
Congresistas presentaron moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia

La moción de censura al ministro fue presentada este jueves.
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El parlamentario no agrupado Edward Málaga indicó que esta moción ya se había anunciado desde junio pasado, cuando el ministro respondió "de manera insuficiente" en su interpelación.

Congresistas de diversas bancadas presentaron esta tarde una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por falta de idoneidad para que continúe en el cargo.

El documento impulsado por el legislador Edward Málaga (no agrupado) sostiene que Valencia causó graves afectaciones al interés nacional, a la imagen del Perú ante la comunidad internacional, asó como a la institucionalidad del sector Cultura.

En esa línea, se cuestiona el manejo de la gestión de Valencia respecto de la crisis de Machu Picchu, además de recordar nombramientos que se habrían dado de forma irregular en dicho sector.

Esperan que se debata la próxima semana

Al respecto, el parlamentario Málaga indicó en RPP que esta moción ya se había anunciado desde que Valencia respondió “de manera insuficiente” en su interpelación el pasado 13 de junio.

“Ya tenemos la moción con las firmas, ya se ha entregado y lo que esperamos es que la próxima semana se aborde el debate de votación de la censura por todos los temas que se han citado, que empiezan con el recorte de la reserva de Nazca, además de los nombramientos irregulares, defectuosa gestión, etc, pero que hoy se agrava con la crisis que vemos en Machu Picchu, donde no hay un liderazgo desde el Ejecutivo para resolver este problema tan importante”, sostuvo.

Málaga dijo que insistirá con este tema el lunes durante la Junta de Portavoces, pero dijo que desde la Mesa Directiva no hay voluntad para ejercer control político, debido a que no dio cuenta a las mociones de invitación previas a Juan José Santiváñez y el jefe del Gabinete, Eduardo Arana.

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
