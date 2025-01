Fernando Tuesta señaló que congresistas han legislado para “favorecer sus propias postulaciones” al 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Tuesta, politólogo y especialista en temas electorales, indicó este lunes que los parlamentarios del actual Congreso han legislado para beneficiarse de cara al proceso electoral de 2026.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP TV, el también exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se refirió a la norma que permite a los legisladores del actual Congreso postular a las elecciones en el último año de su periodo congresal. Según señaló, los parlamentarios han cambiado la Constitución para favorecerse.

“En esta norma que se acaba de promulgar se dice lo siguiente, el impedimento para postular, ya no para el Parlamento, sino en el segundo semestre para gobiernos regionales, alcaldías etc., están impedidos los congresistas, dice, salvo los que son de aquel periodo que coincide en el año; o sea, ellos se van a poder postular”, dijo.

“El problema es que los congresistas son los que más están aprovechando esa oportunidad de que se cambió la Constitución para favorecer sus propias postulaciones (…). Tenemos una lista larga de normas que se han hecho a imagen y semejanza del Congreso”, añadió.

"El Congreso es ahora una plaza atractiva también para mafias"

Asimismo, Tuesta consideró que actualmente el Parlamento se ha vuelto una plaza atractiva para mafias de todo tipo y que en el Legislativo actual existen intereses mercantilistas muy claros, algo que a su criterio se hace evidente con las normas que se impulsan.

“Es cierto también que el Congreso es ahora una plaza atractiva también para mafias. Sí, claro, hay intereses mercantilistas clarísimos, universidades, lo que es la minería informal, el tema del transporte, no digo carteles, pero quizás los haya”, sostuvo.

“En este Congreso hay representación de intereses mercantilistas y cuando no mafiosos, y estoy hablando de todo lo que la prensa ha mostrado en sus informes claramente y las leyes que se producen son de protección, las 11 leyes que han modificado el Código Penal no benefician en ningún caso a los ciudadanos, al Estado, muy por el contrario. Esto no lo hace cualquiera, esto no es gratis”, agregó.