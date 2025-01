Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Elecciones 2026: ONPE propone restituir el recuento de votos en comicios. ¿Qué opinan los expertos? [Análisis]

“La reforma más importante de la última década”. Así ha calificado Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el proyecto de ley que su entidad propone sobre la posibilidad de que, a partir de los comicios de 2026, retorne la figura del recuento de cédulas de votación en nuestro país.

Según la ley vigente (que acaba de ser publicada en el diario El Peruano este 14 de enero) la ONPE se encargará de custodiar todas las cédulas de votación hasta noventa días después de un proceso electoral.

En este contexto, el organismo electoral busca ir más allá y plantea aprovechar que cuenta con la custodia de las cédulas, para tener también la facultad de realizar el recuento de votos en las actas que presenten "error material" (por ejemplo, un error matemático de suma). Es allí donde se realizará el recuento bajo un mecanismo que Corvetto ha calificado como “altamente transparente”.

“Nosotros vamos a procesar las actas y cuando el sistema nos diga que una determinada acta no se va a poder sumar por error, el centro de cómputo le comunicará al jefe de la oficina descentralizada y éste le dará el material a unas mesas escrutadoras [que tendrá la labor específica de realizar el recuento]. Estas mesas van a tener la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, la presencia de observadores, la citación permanente de cada uno de los personeros de los partidos políticos y va a tener streaming [transmisión vía internet]. Así, cualquier ciudadano podrá estar en línea verificando que se haga el recuento de manera adecuada”, describió el titular de ONPE.

¿Cuánto tiempo tomará el recuento?

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Corvetto habló del tiempo que le tomará al sistema electoral, resolver el recuento de votos para ofrecer a la ciudadanía resultados oficiales.

“Nosotros creemos que, en el peor de los casos, nos demoraremos entre 24 y 48 horas para tener todo lo que es reconteo en fórmula presidencial. Inmediatamente después vamos con Senado Nacional, Senado por circunscripción, Parlamento Andino y Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que ese ejercicio pueda tomarnos una semana para tener todo cerrado, por tanto, sería aún más rápido de lo que es hoy día que no tenemos recuento de cédulas de sufragio”, acotó.

Los expertos opinan

Desde ONPE se afirma que esta propuesta busca otorgar mayor integridad, garantía y tranquilidad tanto a los actores políticos como al electorado en su conjunto. Tres expertos en derecho electoral consultados por el Poder en tus Manos de RPP, comentaron sobre la iniciativa del titular electoral.

José Manuel Villalobos: “Me llama poderosamente la atención que la ONPE y el señor Piero Corvetto, su jefe, hayan cambiado de opinión repentinamente porque, en un inicio, estaban en contra de que se conserven las cédulas de votación escrutadas en la mesa. Ahora bien, respecto al proyecto planteado, primero hay que evaluar que esto no colisione con la Constitución, la cual establece que el escrutinio en mesa es irrevisable. Por otro lado, en este proyecto debe establecerse que, quien decide que haya el recuento de votos debe ser el Jurado Especial Electoral (JEE) en primera instancia, a pedido fundamentado de un personero, y esta decisión del recuento pueda ser apelada por el Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente si el recuento procede, no lo puede hacer la ONPE, sino tendría que hacerlo el JEE en un acto público”, opinó.

Jorge Jáuregui: “Considero que esta propuesta es peligrosa porque colisiona con un principio fundamental del proceso electoral peruano: el principio de preclusión de etapas electorales. Una vez cerrado el escrutinio, preclude [cierra] esa etapa. En las Elecciones Generales 2021 fue el principio de preclusión lo que permitió proteger la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Y esta norma ataca directamente el derecho constitucional de los peruanos a que se respete la voluntad electoral expresada en las urnas”, puntualizó.

Este especialista ofrece una alternativa. “En todo caso, hay otras posibilidades para optimizar el trabajo de las mesas de sufragio. Por ejemplo, dotar de tecnología para evitar los errores materiales al momento de la elaboración de las actas. Ese sistema se llama escrutinio automatizado y podría ser muy útil sin afectar la estructura preclusiva de la jornada electoral”, opinó Jauregui.

José Naupari, por su parte, es categórico al señalar el riesgo de inconstitucionalidad que presenta la norma. “Habría que recordar que nuestro ordenamiento jurídico no permite, o no regula, la figura de recuento de votos, y esta figura tendría que estar prevista [proponerse] a nivel constitucional y no legal, porque nuestra Constitución establece que el escrutinio es público y ante la mesa, no ante ningún órgano [electoral]. Si lo que se busca es corregir el llenado de las actas, se debió trabajar en una sistematización, solución que no pasa por la conservación de cédulas y su recuento, por ello creo que es inconstitucional”, afirmó.

Cabe indicar que la ONPE ha presentado su proyecto de ley ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano rector en materia electoral que tendrá la responsabilidad de evaluar esta iniciativa. De ser aprobada, recién sería enviada ante el Congreso de la República para su aprobación a nivel del Pleno del Parlamento.

Esta propuesta de ley tiene hasta antes del 12 de abril del presente año (fecha de la convocatoria a Elecciones Generales) para ser aprobada si lo que se busca es que aplique para los comicios del 2026 tal como exige la ley electoral.