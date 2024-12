Fiscalía evalúa presentar demanda de inconstitucionalidad contra leyes que modifican el Código Procesal Penal

Victor Cubas, vocero del Ministerio Público, afirmó que esas normas aprobadas en el Congreso, y luego refrendadas por el Ejecutivo, "atan de manos" a la Fiscalía y el Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado.

El vocero de la Fiscalía, Victor Cubas, cuestionó las leyes 32181 y 32182: la primera deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia y la segunda sanciona de manera penal a fiscales o jueces que liberen a personas arrestadas en flagrancia. En ese sentido, no descartó que la institución presente ante el TC una demanda de inconstitucionalidad con respecto a estas normas que han sido promulgadas por el Ejecutivo.

"Estas leyes no han sido observadas por el Ejecutivo. Una consecuencia inmediata es que las leyes favorecen el accionar del crimen organizado. Un objetivo, más allá de este, sería que el Ejecutivo y Legislativo es pretender instaurar un régimen autoritario... (presentar la demanda) sería la pimera medida para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, seguramente lo va a hacer", manifestó

.

Cubas recalcó que el fiscal de la Nación tiene la facultad de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, señaló que estas leyes complican la labor contra la criminalidad.

"Sin lugar a dudas ata de manos al Ministerio Público y la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada que es actualmente el flagelo mayor que está sufriendo nuestro país", indicó.

Según Cubas, con la ley 32182 se contribuye a la desestructuración del proceso penal porque la prisión preventiva se pide al momento que se formaliza una investigación preparatoria y un requisito para ello es tener suficientes elementos de convicción.

"Lo que se está creando es una mayúscula confusión en el desarrollo del proceso penal. Lo que quiere la ley es encasillar al fiscal, que actúe de determinada manera, que tenga que pedir detención, y si no lo hace es amenazado con 8 a 15 años de prisión. El fiscal es un funcionario que tiene discrecionalidad, que tiene formación jurídica, que la ley le dota de autonomía para el ejercicio de sus funciones", remarcó.

Los problemas con la ley 32181

Victor Cubas señaló que el sujeto que asesinó a la niña de 12 años en Villa María del Triunfo podría haberse favorecido con la ley 32181, que entrará en vigencia recién mañana jueves.

"Como no es sorprendido en flagrancia, no hay forma de que la Policía pueda capturarlo. Por lo demás, mañana entra en vigencia esta disposición legal y nada le impide al abogado hacer alegaciones de que su patrocinado está detenido ilegalmente porque no ha sido sorprendido en flagrancia y dependerá de cómo interpreten la disposición los jueces para que declaren fundado o infundado el pedido", expresó.