Morgan Quero rechaza que Dina Boluarte acuda a la inspección ocular en condominio Mikonos: "Ella está trabajando y tiene alta investidura"

El Ministerio Público iniciará la reconstrucción de aquel viaje de la presidenta hacia el inmueble ubicado en Asia en febrero de este año. Se investiga a la jefa de Estado por presuntamente ayudar a la fuga de Vladimir Cerrón.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Educación, Morgan Quero, consideró que la presidenta Dina Boluarte no tiene por qué estar presente en la inspección ocular de la Fiscalía en el condominio Mikonos que se tiene previsto para el viernes. La jefa de Estado es investigada por presunto encubrimiento personal a favor de Vladimir Cerrón.

"Yo no creo que deba participar en ninguna inspección ocular. La presidenta está trabajando, tiene una alta investidura, la investigación en la Fiscalía seguirá su curso y por supuesto creo que se debe avanzar hacia otros temas que son fundamentales para el buen desarrollo de nuestra sociedad como es el caso de las sanciones que debemos adoptar como Estado en relación a los casos de la violación a menores", manifestó a RPP.

Según la hipótesis fiscal, el llamado 'Cofre', auto donde viaja la presidenta Dina Boluarte, habría sido usado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón a inicios de este año.

El Ministerio Público basa esta hipótesis en el capitán de la PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', quien les entregó unos audios donde registró una conversación con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Este le habría señalado, supuestamente, que el prófugo líder de Perú Libre estuvo dentro del vehículo presidencial para salir de Lima ya que, por la investidura para quien está destinado, goza de inmunidad y no puede ser intervenido por ninguna autoridad.

Jesús Poma, abogado del suboficial Félix Montalvo, chofer del 'Cofre', confirmó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP que este viernes se realizará la reconstrucción de aquel viaje que realizó la mandataria hacia el condominio ubicado en Asia.

Según el letrado, esta actividad contará con la presencia de la misma Dina Boluarte y los efectivos que estuvieron en la comitiva presidencial, para esclarecer el trayecto, así como las paradas que realizó el auto entre Lima hacia el inmueble.



"La casa de Mikonos fue igual que la de Sarratea"

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, comparó el uso de la casa del jirón Sarratea, en Breña, con el condominio Mikonos, a donde llegó la Policía a buscar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

"Yo me ratifico en que esa es una de las hipótesis que tenemos acá, de que probablemente fue un Sarratea la casa de Mikonos", manifestó Burgos la semana pasada, luego de culminar una sesión del grupo parlamentario que preside.

Como se recuerda, la casa de Sarratea, propiedad del empresario Alejandro Sánchez Sánchez, era usada por el expresidente Pedro Castillo, presuntamente para reuniones fuera de la agenda de Palacio de Gobierno con diversos personajes y funcionarios de gobierno.

"Estamos solicitando a diferentes entidades del Estado. No solamente (tenemos la dirección exacta de) la casa, sabemos con quien estuvo en el cofre (....). Todavía (no se va a saber). No va a ser que después vayan a desaparecer a la persona", agregó el parlamentario.