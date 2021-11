María Acuña de APP acudió a Palacio de Gobierno | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La congresista María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), cuestionó las presuntas presiones del Gobierno al interior de las Fuerzas Armadas para sugerir ascensos dentro de estas instituciones sin respetar la meritocracia. Al respecto, se mostró de acuerdo con la interpelación al todavía ministro de Defensa, Walter Ayala.

"Es muy lamentable lo que está sucediendo en este Gobierno, como es de conocimiento de todo el país. Las marchas y contramarchas que viene teniendo el presidente Castillo al nombrar a estos ministros que no cumplen, que no son los éticamente encargados para que hagan esta función, es muy lamentable lo que está sucediendo", señaló.

"Se tiene que interpelar. No es posible que esté sucediendo en este momento estas presiones cuando nosotros estamos hablando, según el presidente, de una nueva etapa, sin corrupción a funcionarios, que va a estar en la línea de la defensa a la población, de la meritocracia, y ahora se olvidó de todo eso", agregó.

En los exteriores de Palacio de Gobierno, a donde llegó para reunirse con el presidente Pedro Castillo junto con el alcalde y el gobernador de Lambayeque, la parlamentaria señaló que el tema de la vacancia presidencial todavía no se ha analizado en su bancada, Alianza para el Progreso; sin embargo, no descartó que pueda proceder.

"Todavía no se ha visto en la bancada, es una opinión propia, pero esperemos que todas las bancadas lleguemos a algún consenso y siempre pensando en el país. No se descarta, pero siempre estaremos nosotros apostando por la gobernabilidad y siempre pensando en el país que necesita trabajo, necesita reactivar, necesita que todas las autoridades trabajemos en favor de la población", apuntó.

Ministro de Defensa pone su cargo a disposición

Tras este caso, el ministro de Defensa, Walter Ayala, puso su cargo a disposición del mandatario Pedro Castillo tras la denuncia en su contra de una presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).



"Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia", anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron hoy al ministro de Estado de haber pedido ascender a dos coroneles de forma irregular.

Sin embargo, Walter Ayala rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar. "Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.

Horas antes, fuentes de RPP informaron que el presidente Pedro Castillo había pedido al ministro de Defensa su renuncia al cargo, luego de los cuestionamientos. Por otra parte, congresistas de diversas bancadas han firmado una moción para que sea interpelado por el pleno del Parlamento.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: