El legislador sostuvo que no conocía a José Elice. | Fuente: Andina

El parlamentario del Partido Morado, Gino Costa, negó la noche de este miércoles haber recomendado a José Elice para que sea designado en el cargo de ministro del Interior, tras la renuncia de Cluber Aliaga.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el legislador confirmó que tiene una relación familiar con Elice, pero que recién lo conoció hace un menos de un año durante la campaña para las últimas elecciones parlamentarias.

“Es un familiar lejano, en términos prácticos, porque él es un primo segundo. Su abuelo fue hermano de mi abuelo; o sea, es una relación relativamente cercana. Lo he venido a conocer hace un año o menos y no he tenido nada que ver con su nombramiento, me he enterado 15 minutos antes de la juramentación que era él”, dijo.

Sobre citación a Bermúdez

Respecto de la moción de orden del día que presentó la bancada de Nueva Constitución para invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para que explique los cambios en el Ministerio del Interior, Costa indicó que se busca generar inestabilidad.

“Se está utilizando en el Congreso para alentar un poco una confrontación con la Policía Nacional y generar un clima en un escenario de conflictos y de movilizaciones sociales, un clima de desgobierno”, indicó.

Retiro de generales

Según precisó, la decisión del retiro de los generales de la Policía Nacional se dio, porque hay una necesidad de cambio y reforma dentro de esa institución. Agregó que varios de los generales que pasaron a retiro están involucrados en los hechos de violencia durante las marchas contra Manuel Merino y la corrupción dentro de la Policía durante la pandemia.

“Quienes pasaron a retiro estaban comprometidos en las posiciones de más alta responsabilidad en los hechos de violencia en Lima y muchos de ellos estaban comprometidos en los hechos de corrupción en el marco de la pandemia a costa del personal policial. Entonces había la necesidad y había una demanda social, además, de medidas que permitieran renovar el mando y abrir camino a reformas dentro de la Policía”, señaló.