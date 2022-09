Gladys Echaíz dice que el Congreso dio el primer paso con salida de Lady Camones y pide renuncia de Pedro Castillo

La parlamentaria señaló que el Congreso ha demostrado que sabe resolver sus problemas en referencia a la censura de Lady Camones. | Fuente: Congreso de la República

La parlamentaria Gladys Echaíz, de Renovación Popular, aseguró que el Congreso de la República se corrigió, en referencia a la censura de Lady Camones en la Mesa Directiva, por lo que hizo un llamado al presidente Pedro Castillo a que renuncie a su cargo ante las diversas investigaciones que se le sigue por presuntos actos de corrupción.

En declaraciones a la prensa, la legisladora manifestó que, con la salida de Camones de la presidencia del Congreso, el Parlamento ha demostrado que sabe resolver sus problemas. Asimismo, dijo que ahora espera que en el Ejecutivo también limpien su casa y den un paso al costado los funcionarios investigados.

“Creo que el Congreso le ha dicho al pueblo que sabe resolver sus problemas y cuando existen hechos que se deben corregir, lo corrige. El Ejecutivo nos emplazó y yo esperaba la respuesta del Ejecutivo, después de la decisión del Congreso. Esperaba que también limpien su casa y que le digan al pueblo, nosotros también damos una respuesta de valores y democracia, pero no lo han hecho”, dijo.

“El Congreso dio el primer paso, adecentemos la política, ese es el mensaje y se lo lanzo de aquí al Ejecutivo. Señor ¿usted para cuándo? Renuncie, el pueblo espera eso. Tiene cuántas investigaciones por delitos de tal magnitud y gravedad que no debería usted señor Castillo estar ocupando ese cargo y sus ministros tampoco porque son sus cómplices”, añadió.

Sobre posibilidad de candidatura

Al ser consultada sobre si se ha evaluado que postule a la presidencia de la Mesa Directiva, la legisladora descartó que hubiera alguna coordinación al respecto y que la situación que derivó en la censura de Lady Camones fue algo imprevisto. En ese sentido, consideró que los legisladores que impulsaron la salida de Lady Camones debían ser coherentes y presentar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Espero que quienes presentaron la moción de censura a la mesa, hoy presenten la moción de vacancia, porque muchos más graves todavía son los hechos que se vienen cometiendo en el Ejecutivo. Desde acá yo los emplazo a que midan con el mismo rasero y exhiban los mismos valores en cada momento, en cada lugar y para todo. Aquí no debe haber diferencias, por color político, por simpatías o antipatías, no señores”, sostuvo.

Echaíz también indicó que el Congreso no se ha visto debilitado con la salida de Lady Camones de la Mesa Directiva, pues se trató de una corrección necesaria dada la densidad de lo presentado en los audios difundidos por EpicentroTV en los que se escucha a César Acuña pidiendo a la extitular del Parlamento que priorice un proyecto de ley para beneficiar su candidatura a la Gobernación de La Libertad.

“Una institución (no) se debilita cuando corrige errores de la densidad de lo que se nos presentó en un video y, además, no viene a ser más que la evidencia de lo que ya se venía comentando. No señor, el Congreso se fortalece y esperemos que hoy, el llamado bloque democrático, digo yo de la concertación, sepa elegir a un buen representante a la Mesa Directiva”, manifestó la parlamentaria.