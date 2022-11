Bancadas se reúne con Grupo de Alto Nivel de la OEA | Fuente: RPP

El Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este martes con las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País y congresistas no agrupados a fin de seguir recabando información sobre la situación política del Perú.

Fuerza Popular

La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, precisó que entregó información a la misión de la OEA para ser verificada y comprobar un "copamiento del Estado" y de intervenciones de la Contraloría General de la República en múltiples casos.

"Hemos explicado porque es una norma que regula y precisa que ha sido materia, inclusive, de una revisión de parte del Tribunal Constitucional y que está perfectamente validada", aclaró sobre la cuestión de confianza.

Mientras que Alejandro Aguinaga sostuvo que el actual Congreso no tiene niguna responsabilidad sobre la crisis política en el país.

"¿Dónde estaría el mea culpa? Los pasos que ha dado el Congreso han sido en defensa de la democracia", resaltó.

Renovación Popular

La bancada de Renovación Popular calificó de "positiva" la reunión con la misión de la OEA y negó que se haya conversado sobre vacancia presidencial o adelanto de elecciones, según señaló el congresista Jorge Montoya.

"Le hemos entregado un informe de la bancada, lo teníamos preparado hace ya dos días y se les ha entregado el día de hoy a cada uno de los participantes de la reunión", sostuvo el parlamentario, quien estaba acompañado por Gladys Echaíz.

Además, Jorge Montoya consideró que la reunión con los cancilleres de la OEA se debió realizar en el Congreso en la víspera por temas de seguridad.

APP



Los congresistas Alejandro Soto, Lady Camones y Eduardo Salhuana representaron a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) en el diálogo con la misión de la OEA y negaron las acusaciones del Gobierno.

Ante la prensa, Alejandro Soto presentó un informe elaborado por su bancada para la OEA donde, aseguró, se demuestra con instrumentos que las acusaciones realizadas por el mandatario Pedro Castillo con relación al Congreso "son completamente falsas".

"Hemos desvirtuado cada uno de los argumentos que ha esgrimido el presidente Castillo al decir que el Congreso peruano es obstruccionista y golpista. Nos han escuchado, se ha sustentado nuestra posición y por supuesto queremos buscarle una salida democrática y constitucional a esta crisis que vive el país", manifestó.

Alejandro Soto destacó que la bancada de APP está dispuesta al diálogo y expresó su deseo de un "informe imparcial" por parte de la misión de OEA tras los diálogos con diversos sectores políticos.

Lady Camones afirmó que se hizo conocer al Grupo de Alto Nivel de la OEA la posición de la APP desde el inicio del actual Congreso y que se explicó cuál era el procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

"Hemos dejado claro que la decisión que toma la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aún teniendo la votación por mayoría, no es definitiva porque tenemos tres instancias: la Subcomisión, la Comisión Permanente y la decisión final que la tiene el pleno del Congreso (...) y hemos descartado plenamente una instrumentalización de la Subcomisión para poder atacar, esa es la idea que se está vendiendo", dijo.

No agrupados



El parlamentario no agrupado Edward Málaga afirmó que es "paradójico que alguien que está pisoteando" la separación de poderes como el presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres y su gabinete ministerial invoquen la Carta Democrática.

"El artículo 4 menciona que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, no les tengo que contar la casa de Sarratea, el encubrimiento, las cámaras de Palacio, etcétera. Otro punto fundamental es la providad de los funcionarios públicos, no tengo que explicarles que un sustento de la vacancia es la alta rotación de ministros, la falta de providad, la corrupción en los entornos ministeriales. Otro punto fundamental para la Carta es la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, tenemos una plétora de nombramientos cuestionados y una incapacidad para gobernar", dijo.

Además, Edward Málaga mencionó como otros puntos importantes de la Carta Democrática es el respeto por los derechos sociales, la vulneración al derecho al trabajo, la salud y la educación, y la libertad de expresión y prensa.

"Éramos cinco congresistas, teníamos que dividir los tiempos, el tiempo era breve, pero básicamente las preguntas han ido a aclarar algunos puntos que no se explicaron a detalle. En el caso mío se me preguntó sobre la tercera moción de vacancia. ¿Cuál era el tiempo esperado para presentarla y cuál era diferencia de esta moción de vacancia respecto a las otras?. Expliqué que esta moción se basa no en hechos aislados, sino también en una línea de tiempo que configura esta causal para una vacancia. Finalmente, dije que con respecto a la moción de vacancia no hay un plazo porque el presidente Castillo, ha sido, es y seguirá siendo corrupto", expresó.

