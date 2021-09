Hernando Guerra García, vocero de la bancada Fuerza Popular | Fuente: Andina

El congresista Hernando Guerra García, vocero de la bancada Fuerza Popular, se pronunció sobre el proyecto presupuestal para el año 2022, presentado este jueves ante el Pleno del Congreso, por el ministro de Economía Pedro Francke.

“Cuando hablamos de presupuesto hablamos del dinero que tiene el Estado para atender obras, hacer ejecuciones, ministerios, etc. Hay que recordar que ese dinero no lo crea el Estado, ni el presidente, sino quienes generan riquezas en un país, como las empresas de todos los tamaños”, comentó en RPP Noticias.

Asimismo, manifestó que le preocupan algunas disminuciones en el presupuesto, así como los aumentos que se han priorizado en el Gobierno de Pedro Castillo.

“Nosotros creemos que las prioridades del presupuesto están más o menos asignadas. Hay algunas que nos preocupan, por ejemplo, hay menos inversión en el tema agrario, en el tema de infraestructura para agua, en el tema pensionario”, indicó.

“Ha habido aumentos, por ejemplo en educación. Ahí hay que ver para qué son esos aumentos, ¿incidirán en la currícula, en la infraestructura o será o solo para pagos de la deuda de los maestros? Hay que poner mucha atención, un Gobierno tiene que guardar para todos los sectores”, añadió el parlamentario.

En ese sentido, indicó que el presupuesto de Pedro Francke es muy optimista, pero que la inversión privada no crecerá debido a la incertidumbre generada por Pedro Castillo.

“Creemos que los cálculos con los que se está haciendo este presupuesto son demasiado optimistas. Ojalá pudiera ser así, pero yo no creo que la economía vaya a crecer un 4 % como se señala. Sobre todo porque la inversión privada no va a crecer este 5.5 %. La inversión privada está preocupada, no se confirma al presidente ni a los nuevos directores del BCR. Esto causa incertidumbre”, aseveró.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna