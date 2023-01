"La propuesta de la presidenta van en la misma línea de lo que nosotros hemos planteado", comentó Guerra García. | Fuente: Andina

El congresista Hernando Guerra García, señaló que la propuesta de Dina Boluarte durante su mensaje a la nación "va en la misma línea de lo que nosotros hemos planteado" ante el Congreso de la República y espera una reflexión de sus colegas parlamentarios para aprobar la reconsideración del adelanto de elecciones para octubre de 2023.

"Son dos caminos que necesariamente no se oponen, pero parten de un tema: estamos entre el chantaje y la negación. El chantaje de aquellos que quieren una constituyente y la negación de aquellos que no ven lo que está pasando en la realidad o no quieren darse cuenta que la mayoría de ciudadanos le ha dicho a este Congreso hasta acá nomás", comentó en entrevista con Cuarto Poder.

"La presidenta de la República lo que ha hecho hoy es presentar un proyecto que va en la línea de lo que nosotros propusimos el año pasado y nos parece correcto y ojalá esto haga reflexionar a las bancadas, sobre todo a los que están en la negación, no a las que están en el chantaje radical", agregó el presidente de la Comisión de Constitución.

En esa línea, señaló pese "a las antípodas ideológicas" entre Fuerza Popular y el gobierno, han dado su respaldo "por nuestro país, nuestra república está por delante".

"Nosotros lo dijimos el año pasado con nuestra lideresa [Keiko Fujimori]: adelanto de elecciones y que ella no postularía en esas elecciones. Dos temas que se mantienen a pesar de que mucha gente en el fujimorismo considera que nuestra lideresa sea candidata, ese es otro tema", agregó Guerra García.

Sobre adelanto de elecciones

Guerra García (Fuerza Popular) declaró que el Perú "necesita paz" y que se necesita "la inteligencia suficiente, la reflexión para decir hasta acá llegamos". Agregó que se necesita llegar al consenso para aprobar el proyecto de reconsideración de adelanto de elecciones.

"Yo espero que haya un umbral de reflexión porque llegamos a esto porque la izquierda no iba a pasar ninguna reforma, necesitamos en todo caso que los violentista terminan de quitarse esa careta", declaró.

Mensaje a la Nación

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la presentación de dos proyectos de ley, con carácter urgencia, en caso el Congreso no apruebe este lunes la reconsideración presentada para que se vuelva a someter a votación el texto sustitutorio que plantea el adelanto de elecciones generales para el mes de octubre del 2023.

¿Qué dicen estos proyectos? El primero plantea el adelanto de elecciones generales en el presente año donde la primera vuelta será en el mes de octubre y la segunda vuelta en diciembre. Esta iniciativa también contempla el recorte del mandato en el cargo de presidente, congresistas y parlamentarios andinos.

El segundo proyecto planteará que el próximo Congreso que resulte elegido se encargue de una reforma total de la Constitución de 1993, mediante la Comisión de Constitución. De aprobarse en el Parlamento, la propuesta será sometida a referéndum "para que el pueblo decida si la reforma total se aprueba o no".

En esa línea, la presidenta Dina Boluarte declaró que esta propuesta "calza perfectamente" con el pedido de congresistas de izquierda de una Asamblea Constituyente. Añadió que "todas las personas e instituciones podrán presentar sus anteproyectos o sus aportes al Congreso de la República".