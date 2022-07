El legislador de Perú Libre también consideró que Aníbal Torres debe mantenerse como presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

Guido Bellido, congresista de la bancada de Perú Libre, indicó la noche de este viernes que el Gobierno del presidente Pedro Castillo tendría previsto realizar ajustes en el Gabinete Ministerial.

En declaraciones a La rotativa del aire – edición noche de RPP Noticias, el legislador indicó que el presidente ha venido trabajando con el fin de “mejorar y fortalecer su gabinete”. Sin embargo, precisó que no hay una fecha para estos cambios ni en qué sectores se darían.

“El gobierno tiene previsto ajustar algunos ministerios (…) Eso es lo que se tiene, no, pero no hay una fecha en este momento ni el mismo de ministros a poder fortalecer”, dijo el también extitular del Gabinete Ministerial.

“Creo que eso naturalmente siempre es bueno y el presidente ha venido trabajando con su equipo de mejorar y fortalecer su gabinete”, añadió.

Sobre continuidad de Aníbal Torres

En cuanto a la continuidad del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el congresista manifestó no tener información sobre si se buscaba su salida. No obstante, dijo que Torres realiza un buen trabajo para darle soporte al Gobierno y, a su criterio, debe continuar en el cargo.

“No he escuchado, eso. Como le digo hoy hemos estado con los ministros, también con el doctor Aníbal y al menos no he escuchado esa voluntad”, sostuvo.

“Por lo que he conversado no creo que se diera eso, no creo que exista una renuncia del premier. El premier está con todas las fuerzas de seguir dándole soporte al presidente de la República, Pedro Castillo”, agregó.

Descartó, en ese sentido, que su bancada tenga una posición respecto de la continuidad de Aníbal Torres al frente del Gabinete Ministerial. Según explicó, la agrupación parlamentaria a la que pertenece está concentrada en la división de las comisiones y la agenda que asumirán para este periodo legislativo.

“Estamos todavía discutiendo el tema de las comisiones, la participación en las diferentes comisiones del Congreso de la República y la agenda para la siguiente legislatura en nuestra bancada, por lo que no hemos tocado ese tema, pero creo que más adelante se va a estar evaluando”, señaló.