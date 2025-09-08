Guido Bellido dice que Betssy Chávez no está "impedida" de "desarrollar actividades como profesional" en el Congreso, pese a suspensión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bellido precisó que la extitular de la Presidencia del Congreso de Ministros (PCM) “no estaría asumiendo la función de ser congresista” si es que es contratada en algún despacho. | Fuente: Andina

El congresista Guido Bellido, integrante de la bancada Podemos Perú, señaló que la suspensión que recibió Betssy Chávez de sus funciones parlamentarias en 2023, no le impide “desarrollar sus actividades laborales como profesional” en el Congreso de la República tras su excarcelación.

En esa línea, el parlamentario precisó que la extitular de la Presidencia del Congreso de Ministros (PCM) “no estaría asumiendo la función de ser congresista” si es que es contratada en algún despacho, sino que solo ejercerá funciones como profesional. Asimismo, resaltó que ello solo será posible si es que Chávez cumple con “los grados académicos y niveles de experiencia” que el cargo requiera.

“Al incorporarse a la actividad laboral no recobra sus funciones de congresista, sino va a cumplir un tema laboral. [La suspensión] no le impide desarrollar sus actividades laborales como profesional. Si cumple los requisitos, puede trabajar. Una cosa es el tema laboral y otra cosa es representar. Ya se le ha suspendido de su representación, pero ¿hay algo que impida que pueda trabajar?”, manifestó el parlamentario en Las Cosas Como Son.

Bellido también le respondió al presidente del Congreso, José Jerí, quien -previamente- había asegurado que la contratación de Chávez en el Parlamento “legalmente no procede”. Al respecto, el congresista aseguró que Jerí deberá mostrar qué leyes y normativas prohíben que la exjefa de Gabinete labore en algún despacho de la Representación Nacional.

“Estamos en un país que tiene normas, tiene leyes, que de manera clara y taxativa tiene que precisar [José Jerí]. Desde mi punto de vista, humildemente, yo digo que no hay ninguna prohibición para que pueda laborar [Betssy Chávez en el Congreso] […] Independientemente de un tema personal, lo que sí es correcto hay que decir es que yo desconozco que alguna norma que prohíba a Bessy Chávez trabajar”, acotó.

Como se recuerda, Betssy Chávez fue suspendida de ejercer funciones como congresista desde el 2023 mientras dure el proceso penal que afronta por el presunto delito de rebelión y conspiración por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Guido Bellido opina sobre eventual contratación de Betssy Chávez en el Congreso. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Roberto Sánchez dice que "estaría contentísimo" de que Betssy Chávez trabaje en su despacho

La semana pasada, el congresista Roberto Sánchez, de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, expresó su intención de contratar a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez en su despacho parlamentario, siempre y cuando no existan impedimentos legales para su incorporación.

El legislador destacó la formación profesional de Chávez Chino y afirmó que estaría "contentísimo" de poder contar con su apoyo profesional.

"Los 34 millones de peruanos, si no tienen ningún impedimento para laborar, proceden. Y si cumple los requisitos -y la doctora Betsy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional-, yo estaría contentísimo (de contratarla) para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", manifestó.