Congreso Moyano pide investigar a Guillermo Bermejo tras denuncia contra su asesor por supuestamente incitar protestas

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, pidió al Ministerio Público investigar al parlamentario de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, luego de que se revelara que uno de sus asesores habría gestionado la entrega de celulares para realizar coordinaciones previas al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Desde el Parlamento, la congresista fujimorista precisó que se trata de una acusación “muy fuerte e importante”; por lo que también pidió una investigación en contra del asesor implicado en la denuncia expuesta por Cuarto Poder.

“Es un evento muy fuerte e importante para que la Fiscalía tome acciones con el congresista Bermejo, no solo con su asesor”, declaró a RPP Noticias.

El caso

El dominical Cuarto Poder dio cuenta de que el abogado Alberto Nieves Vela, cercano a Perú Libre, reveló en un audio que Lenin Romero Casavilca, asesor de Guillermo Bermejo, conocía que el entonces presidente Pedro Castillo planeaba quebrar el orden constitucional.

Según el material difundido por el programa periodístico, Alberto Nieves – hermano de Óscar Nieves, sindicado de ser un asesor en las sombras de la presidenta Dina Boluarte – ha acusado a Romero Casavilca de coordinar las movilizaciones tras el discurso del exjefe de Estado.

“Ese día nomás que hubo el golpe, me llama: ‘Compadre, métete al grupo de Bermejo’. Almorzamos y me dice: ‘Vamos a repartir plata. Plata, estás ganado. Dame a mí, pues, para comprar mi camiseta o marchar’. (Le responde) ‘No, no, a la firme’. Me dijo: ‘Esta vaina no (la) vamos a perder. El poder no lo vamos a perder’”, se escucha en un fragmento del audio de Nieves Vela.

Después, el letrado menciona que se repartieron al menos 90 celulares “chanchitos con chip nuevo” poco antes del anuncio presidencial.

“Han repartido 90 celulares, yo tengo uno de ellos, me han dado a mí uno. Yo le pedí: ‘Compadre, dame el celular pe’. ‘Toma, compadre’, me dice. ‘Es para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso. Ahí vamos a reventar con todo’”, se oye en el material.

“…ellos han estado invirtiendo. Estos han estado previendo lo que iba a pasar, hermano (...) Es asesor de la bancada de Bermejo, está trabajando toda la vaina ahí. Él es el que está moviendo toda la ficha, metiendo el billete”, agrega.

Luego de la denuncia de Nieves Vela, Lenin Romero negó las acusaciones y respondió que se trata de “una exageración y una mentira”.

“Es mentira lo que está diciendo. Está exagerando, está mintiendo y tomaré acciones porque perjudica mi imagen. Lo que dice el señor es una exageración y una mentira”, respondió.