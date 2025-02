Harvey Colchado: "Manejo información que vislumbraría el apoyo del actual gobierno para la fuga de Cerrón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel PNP en situación de retiro Harvey Colchado aseguró tener conocimiento de un supuesto apoyo del gobierno de Dina Boluarte en la fuga del prófugo ex gobernador regional Vladimir Cerrón, caso que viene siendo investigado. Sobre este tema, señaló que está a la espera de que se le notifique su citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso

"Tengo conocimiento de algunas actividades -que por ahora no lo quiero mencionar- porque también manejo cierta información que vislumbraría el apoyo del actual Gobierno para la fuga de Cerrón", señaló.

En declaraciones a Prueba de Fuego, el exjefe de la Diviac se refirió a las recientes revelaciones sobre presuntas interferencias en los operativos para capturar a Vladimir Cerrón, como lo dicho por el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien señaló que la operación para localizar al prófugo ex gobernador regional se realizó por indicación de la presidenta Dina Boluarte.

Colchado evitó ahondar en esto porque, según dijo, "no lo he visto"; no obstante, insistió en que maneja información sobre este caso.

"Tengo una información, que cuando sea notificado al Congreso, lo voy a informar ", agregó en referencia a su próxima citación a la Comisión de Fiscalización.

En otro momento, el coronel en retiro consideró que el caso Qali Warma, donde se han reportado varias denuncias sobre la distribución de alimentos en mal estado, es uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción que enfrenta el actual gobierno "por la gravedad de haber afectado a niños estudiantes en zonas vulnerables".

"Le diría (a la presidenta Dina Boluarte) que el poder es efímero y que la mentira tiene patas cortas y a futuro ella lo va a pagar", apuntó.

Finalmente, Harvey Colchado insistió en que agotará todas las instancias nacionales e internacionales para recuperar su puesto en la Policía Nacional del Perú luego de haber sido dado de baja tras haber liderado un allanamiento en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco del denominado caso 'Rolex'.