Héctor Acuña se mostró a favor del adelanto de elecciones | Fuente: RPP

El congresista no agrupado Héctor Acuña se refirió al proyecto de ley de adelanto de elecciones que quedó estancado en la anterior legislatura y señaló que todavía se mantiene optimista de que esta iniciativa llegue a buen puerto. Asimismo, manifestó que existe un problema de legitimidad que le concierne tanto al Ejecutivo como al Legislativo.

"Si queremos pacificar, tiene que haber adelanto de elecciones. La población creo que merecidamente lo está pidiendo. Porque ahora con los últimos acontecimientos que se han generado en el Congreso con los gastos indebidos, inoportunos, sobrevalorados posiblemente, con esto se ha rebasado el vaso de agua y no podemos decirle a la población que lo que ellos aspiran de sus congresistas está equivocado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Todavía soy optimista. De alguna forma estoy pensando que en esta semana de reflexión nuestros colegas han podido analizar la situación real del país. Han pasado más de dos meses y esperábamos que estas protestas vayan disminuyendo o que, de alguna forma, si el Congreso pensó cansarlos, no lo ha logrado, ni el Ejecutivo (...). Tenemos un problema de legitimidad y si lo unimos con un problema de gestión, peor pues. No vemos gestión ni de parte del Ejecutivo, ni de parte del Congreso", agregó.

Además, Acuña precisó que las bancadas de Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País y algunos grupos parlamentarios de izquierda podrían apoyar a que se concrete el adelanto de elecciones.

"Sabemos que en el Congreso tenemos dos o tres fuerzas que tienen una buena cantidad de congresistas o votos: Fuerza Popular, APP, Avanza País, los no agrupados. Es una opción (que la izquierda) quiera buscar un entendimiento. Creo que ellos sí están por el adelanto. Se tendría que buscar un mecanismo para poder conseguir los votos con ellos", aseveró.

"Cuando hay exceso de dinero y no asumimos una responsabilidad, ahí vienen estos inconvenientes"

Por otro lado, Acuña hizo un mea culpa sobre las labores que viene ejecutando el Congreso y mencionó que parte de los problemas actuales responde a una falta de responsabilidad.

"Lo que yo veo en el Congreso es que cuando hay exceso de dinero y cuando no asumimos una responsabilidad como un verdadero funcionario o no valoramos la oportunidad que nos da el pueblo de representarlos y de trabajar con la transparencia de trabajar mirando al futuro con una visión a largo plazo ahí vienen estos inconvenientes que realmente no estamos asumiendo", finalizó.