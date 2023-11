Héctor Acuña indica que censura contra Vicente Romero estaba en curso, pero que congresistas "retiraron su firma"

Congreso Héctor Acuña acusó a sus colegas de tener un "doble discurso" sobre la censura del titular del Mininter

El congresista Héctor Acuña (Unidad y Diálogo Parlamentario), en diálogo con RPP Noticias, indicó que desde hace algunos días estuvo circulando entre las diferentes bancadas una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, la cual había sido suscrita por, al menos, 15 congresistas.

Sin embargo, según dijo, sin mayor explicación los legisladores habrían retirado sus firmas, por lo que Acuña Peralta los acusó de tener un "doble discurso".

"Lo que me extraña en el Congreso es el doble discurso. La moción de censura para el ministro del Interior estaba corriendo aparentemente muy bien, de pronto retiran las firmas (…) ¿Qué pensar de los colegas? Firmo y retiro, ¿qué significa? Que no hay congruencia", indicó.

"Hará una semana o quince días ya estaban corriendo las firmas y con una buena cantidad. Pero de ahí no sé qué pasó. Creo que había como 15 firmas y estaba avanzando y, de pronto, se cayó", agregó.

El parlamentario precisó que, entre los congresistas que retiraron su firma se encontrarían integrantes de la bancada de Acción Popular.

"Creo que son de Acción Popular (…) No tengo el dato exacto (de bancadas), pero lo cierto es que ha habido un estancamiento y han retirado firmas", indicó.

Hay "representantes del Ejecutivo dando vueltas" en el Congreso

Consultado sobre qué es lo que habría motivado que los parlamentarios firmantes retiraran su rúbrica, el congresista Acuña afirmó que "representantes del Ejecutivo" estarían "dialogando" con los legisladores sobre el tema.

"Lo que ahora veo frecuentemente en el Congreso son coordinadores, representantes del Ejecutivo, dando vueltas, conversando, dialogando. (Son) de todos los ministerios, porque cada vez que se anuncia que se está promoviendo una vacancia, una censura o una interpelación, ahí aparecen los relacionistas", subrayó.

"Están haciendo lobby, por supuesto. ¿Cómo podemos aceptar que continúen en el cargo personas que no deben?", agregó.

Por otro lado, el congresista indicó que apoyaría una moción de censura contra Vicente Romero y que el Gabinete Ministerial debería "oxigenarse".

"Todos sabemos de la ineficacia y de los problemas de inseguridad. ¡Qué difícil es encontrar personas con mayor capacidad! Me resisto a creer que no existan otros profesionales (…) Si la señora quiere quedarse hasta el 2026 tiene que cambiar su Gabinete, hacer uno de ancha base", aseveró.

"Necesitamos oxigenar (el Gabinete). Un año va a cumplir y no hay resultados. Se rodea de profesionales que no tienen la talla (…) Creemos que, si abre la cancha a un espacio mayor, habrá oportunidad para otros profesionales, seguro de la línea de quienes no a todo le digan que sí, que es a lo que acostumbra", puntualizó.