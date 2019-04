Héctor Becerril dice ahora que el intento de asalto del que fue víctima fue hace tres meses. | Fuente: RPP

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) entró en contradicciones sobre la fecha en la que se produjo el supuesto intento de asalto del que -aseguró- fue víctima.

Ayer dijo en los Pasos Perdidos del Congreso que el incidente ocurrió hacer aproximadamente tres semanas, pero luego, en diálogo con Mónica Delta, cambió la versión y dijo que el intento de asalto ocurrió “hace tres meses”. Hoy reiteró esto último.

“No recuerdo bien si dije hace tres meses o hace tres semanas. Pero el hecho ha ocurrido. El tema central es que ese hecho ocurrió. Me asaltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me pidieron mi celular”, comentó a la prensa.

“El señor Luis León, mi seguridad, salió tras él, pero lamentablemente me manifestó que había una moto prendida y escapó. Para ser sincero, no recuerdo si dije tres semanas o tres meses. Si dije tres semanas, me he equivocado. Es tres meses”, sostuvo.

Becerril reiteró que en ese intento de asalto no le llegaron a robar nada, pero que el delincuente le golpeó la cabeza con la cacha de la pistola que usó para amenazarlo. Sin embargo, pese a la violencia del ataque, el legislador no hizo público el hecho hasta ayer, cuando se conoció la muerte de su asesor Igor García.

“He pedido a mi secretaria que solicite a seguridad del Congreso si es que el señor Luis León, mi seguridad, o el otro seguridad ha enviado algún informe al respecto. Pero lo que ha confirmado Luis León, mi seguridad, es que sí se ha producido el hecho”.

El estado del cadáver

En otro momento, Becerril dijo que pudo ver el cadáver de Igor García y aseguró que este presentaba moretones “en ambas entrepiernas”, rechazando la versión que dieron a Perú.21 los policías de la comisaria de Huaycán que encontraron el cuerpo la tarde del lunes.

“Tiene una laceración en la frente y un golpe más profundo en la cabeza. Y en la entrepierna entre morado y verde. Parecería que le han pegado para que seguramente saque alguna información respecto, me imagino, a sus cuentas bancarias”, comentó.

Al hacerle notar que su versión dista con lo dicho por los policías, el legislador sentenció: “La comisaría no es especialista en hacer, me imagino, la necropsia. Hay que esperar la necropsia y ahí tiene que salir los moretones que tenía en ambas entrepiernas”.

El fujimorista dijo sentirse indignado porque lo vinculan con esta muerte y acusó a cierto sector de la prensa de hacer “periodismo amarillo” con este caso. “¿Por qué tendría que mentir? Yo entiendo que ahora Perú.21 sigue con su campañita, un ensañamiento brutal contra mi persona. Ahora soy sospechoso del asesinato de mi trabajador”, se quejó.