Héctor Valer anunció la candidatura de José Jerí a la Mesa Directiva y llamó a Luis Aragón a sumarse al Bloque País

Congreso Valer anunció la predisposición de Somos Perú a elegir candidato a la presidencia del Congreso con el Bloque País

A cinco días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, las diferentes bancadas continúan el diálogo político en aras de conformar listas que cuenten con respaldo multipartidario.

Al respecto, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) anunció que su grupo parlamentario se reunió el último miércoles y, de manera unánime, eligieron al legislador José Jerí como candidato a la Mesa Directiva, además de tomar otros acuerdos sobre el tema.

"Primero, (acordamos) por votación unánime, después de un largo debate, (que) el congresista José Jerí es el candidato a la Mesa Directiva. Segundo, que nosotros presidiremos, de todas maneras, una comisión ordinaria, de acuerdo al Reglamento. Tercero, se nombrará el vocero del partido después de la instalación de la Mesa Directiva", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Llamado a Luis Aragón

Valer Pinto resaltó, además, que su bancada impulsará el llamado "Bloque País" que sería integrado por otros grupos parlamentarios y que "tenderán puentes" al congresista Luis Aragón, candidato de Acción Popular a la Mesa Directiva.

"Hemos decidido impulsar el Bloque País, tendiendo puentes al congresista Luis Alberto Aragón en su calidad de miembro de Acción Popular, porque vemos un pacto contra natura con Perú Libre y la izquierda marxista leninista. (Tenderemos) puentes para que él venga y se sume al Bloque País", señaló.

No obstante, aclaró que la invitación a Aragón no sería para que vaya como candidato a la Presidencia del Congreso, ya que esa candidatura debería ser definida entre los que integren dicho bloque.

"A la Presidencia, no; sino a la Mesa Directiva, porque a la Presidencia lo discutirían los candidatos de cada bancada (...) También estamos conversando con Fuerza Popular, en este caso con “Nano” Guerra, con la señora Juarez; con APP también", resaltó.

El congresista de Somos Perú indicó que el Bloque País estaría conformado por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, Bloque Magisterial, Podemos, además de su bancada.

"También José Jerí podría aspirar a la presidencia con el bloque juvenil que son 26 jóvenes parlamentarios del partido. Todos los que aspiren a la presidencia, respaldados por su bancada, se tendrán que reunir para una lista única. De ahí saldrá el humo blanco", explicó.

No apoyarán a la izquierda

Asimismo, Héctor Valer resaltó que su bancada "definitivamente" no respaldará una lista de izquierda a la Mesa Directiva, por lo que no apoyarían la candidatura de Aragón en caso se pliegue a dicha propuesta

"Ese ofrecimiento desde la izquierda, definitivamente, Somos Perú no va a respaldar. Por otro lado, el Bloque Magisterial, en su mayor parte, no estaría de acuerdo en respaldar esta lista con Perú Libre. En consecuencia, hay pocos votos para que el señor Aragón pueda triunfar en esta hipotética lista", indicó.

"Mientras que, si Acción Popular mantiene la posición de Fernando Belaunde Terry (…), una posición de centro que nunca comulgó con el comunismo, pues tiene que venir hacia el centro y decir ‘estoy acá, desprendido de mis aspiraciones presidenciales para conversar en una lista multipartidaria", sostuvo.

Por otro lado, Valer Pinto consideró que, entre las propuestas de la nueva Mesa Directiva, debe estar impulsar la rendición de cuentas de gobernadores ante el Congreso y la "desaparición" de los movimientos regionales "que han debilitado a los partidos políticos y se han convertido en movimientos comerciales sin ideología, sin programa".

"No existe una ley coercitiva por la que el Congreso pueda convocar a los gobernadores regionales al pleno para rendir cuentas de su gestión. No existe una ley de emergencia de gobernabilidad regional cuando los gobernadores no ejecutan su presupuesto eficientemente por decisión política, como el gobernador regional de Puno (…) que no ha ejecutado ni el 12 %", señaló.

"Frente a esta situación, es conveniente que haya una ley de emergencia económica gubernamental para que todo ese presupuesto no ejecutado en un lapso lo ejecute la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), realizando obras para las que se transfirió el dinero", agregó.