El 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte [Informe]

Se proyecta a ocupar el sillón presidencial hasta el 2026. Dina Boluarte tiene más de siete meses como jefa del Estado y ha dado por cerrada la posibilidad de un adelanto de elecciones. Navega en medio de una constante crisis social y política, con ministros y funcionarios de confianza que arrastran cuestionamientos, con una desaprobación popular, con un respaldo poco claro del Congreso e investigada por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La pregunta que muchos peruanos se hacen es: ¿cumplirá su mandato?

"La prensa sabe que el tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable hasta julio el 2026", dijo la mandataria Dina Boluarte.

"Complacencia para llegar al 2026"

El excongresista y analista político Richard Arce, considera que el principal aliado del gobierno es el también desaprobado parlamento. Sin embargo, cree poco probable que la actual mandataria entregue la banda en 2026.

"Se percibe que hay cierta complacencia de parte del Ejecutivo a estos actos del Congreso, porque la presidenta debería emplazar al Congreso de la República, entonces parecería que hay complacencia para llegar al 2026. Lo que yo puedo augurar es que no van a llegar al 2026 teniendo esta actitud condescendiente acciones de ignominia que comete el Congreso de La República", dijo Richard Arce.

Para otros expertos, quien realmente tiene el control del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El actual premier previamente se desempeñó como abogado de Dina Boluarte durante su mandato como vicepresidenta de la República, y tiene de ella su total respaldo.

Varios sectores han pedido la renuncia de Otárola debido a las medidas que tomó como ministro de Defensa durante las protestas políticas contra el gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023, luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, período en el que perdieron la vida 60 personas.

La presidenta de la República se enfrenta a un ruído político que rodea a su gestión.

"Supervivencia"

El analista político Fernando Tincopa sostiene que Alberto Otarola es funcional al Gobierno y es el nexo con las bancadas en el Congreso.

"Me parece que la relación con el premier es de supervivencia, por así decirlo, porque se me hace muy difícil pensar en un articulador político que negocie con el parlamento, su principal punto de soporte. Por eso me parece que Otarola es, aunque criticable, es funcional para el gobierno y parece que el gobierno también está intentado distribuir su punto de soporte en otras bancadas", afirmó Fernando Tincopa.

Punto de soporte que podría debilitarse. Según abogada penalista Romy Chang las investigaciones por genocidio, homicidio calificado y lavado de activos, que involucran a la presidenta no complicarían su situación legal mientras se encuentre en funciones. Sin embargo, el eco de estos cuestionamientos a nivel político si pueden afectar a su gobierno.

"Mientras que en el tema penal es necesaria una responsabilidad individual que la vincule directamente con las muertes, en el tema político, por el contrario, es necesario un tema de aprobación política de su gestión y eso si puede traerle complicaciones, dada la inestabilidad con la que nuestro congreso de la Republica ha venido actuando", sostuvo Romy Chang.

Pese al ruido político que la rodea y que es atizado por sectores que buscan su destitución, Dina Boluarte se convierte en la primera mujer en la historia del Perú en encabezar como presidenta de la República los actos conmemorativos de las Fiestas Patrias y con una clara determinación de gobernar hasta el 2026.