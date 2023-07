Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola

Judiciales " Han pasado siete meses y no existe un proceso adecuado de las investigaciones", señaló Quito

" Han pasado siete meses y no existe un proceso adecuado de las investigaciones", señaló Quito. | Fuente: PCM | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por una presunta usurpación de funciones y las muertes de civiles ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 y enero del presente año.

"Hamos presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo, y por la infracción constitucional cometida durante violación de derechos humanos que hemos tenido en meses anteriores, con el propósito de destituir e inhabilitar del ejercicio de la función pública por de 10 años, porque consideramos que han habido flagrantes delitos", aseguró el parlamentario.

"No se ha cumplido el debido proceso. Aquí hubo una invención de un reglamento que salió de la cabeza de la Mesa Directiva, donde no se ha respetado absolutamente nada. Parten de ahí los problemas y lo que se ha vivido desde el 7 de diciembre a la fecha en nuestro país. Han pasado siete meses y no existe un proceso adecuado de las investigaciones. Es por eso que aquí el Congreso debe cumplir ese papel", agregó.

"Empieza un proceso de reorganización de las marchas"

Por otro lado, se refirió a las manifestaciones dentro de la denominada ´Toma de Lima´ y aseguró que se está produciendo un proceso de reorganización de las marchas.

"Creo que la población empieza un proceso de rearticulación, reorganización de las marchas. Considero que las marchas son pacíficas y la población tiene todo el derecho de expresar claramente su posición frente a lo que pasa en el país", finalizó.