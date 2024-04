Héctor Ventura considera que Comisión de Fiscalización no debe pedir facultades para investigar 'Caso Rolex'

Judiciales "En el escenario en que existan sospechas graves y relevantes, por supuesto que se tiene que activar los mecanismos legales", manifestó Ventura

El parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, consideró que no se le debe dar facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el 'Caso Rolex', en el que está involucrada la mandataria Dina Boluarte. Ventura mencionó que ello no descarta el hecho de realizar un control político, pero no indicó de qué manera se llevaría a cabo.

"Son indicios que deben investigarse, pero en un fuero totalmente imparcial, no que estemos adelantando opinión. Hasta el momento, que se continúen con las investigaciones, pero en sede fiscal. (En el Congreso) no. Pero sí se debe hacer un control político en la Comisión de Fiscalización", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Cuando se le hacía las preguntas al gobernador de Ayacucho, él usaba su derecho a guardar silencio. Está en su derecho y el Congreso debe respetar el debido procedimiento y los derechos fundamentales (...). Exigimos que sean transparentes, que sean valientes, pero cuando no quería responder Pedro Castillo y toda la cúpula de esos actos de corrupción, ahí sí no eran valientes.", manifestó.

Ventura indicó que la Fiscalía de la Nación es el órgano que debe encargarse de realizar las pesquisas y no descartó que, eventualmente, pueda apoyar una moción de vacancia solo si se encuentran "evidencias razonables".

"En el escenario en que existan sospechas graves y relevantes, por supuesto que se tiene que activar los mecanismos legales constitucionales como las mociones de vacancia. Y si hay evidencias razonables, como las que sí tenía Pedro Castillo, lamentablemente tenemos que salvar los intereses del país", aseveró.

Pasión Dávila: Silencio de Wilfredo Oscorima "ha generado más desconfianza en la población"

El legislador del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, señaló que la negativa del Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, de responder sobre el presunto préstamos de relojes a la mandataria Dina Boluarte genera más desconfianza.

"Si hablamos de un balance, lo que ha hecho es generar más desconfianza sobre la población, teniendo en cuenta que ayer tenía la oportunidad de decir las cosas como son. Sin embargo, ya esperábamos esta actitud que iba a mostrar", indicó.

"La señora Dina Boluarte y el señor Oscorima se están enredando y esto va a generar una mayor crisis política", culminó.