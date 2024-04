Gerente de Casa Banchero no responderá por 'Caso Rolex' en el Congreso: "No podemos divulgar información sensible"

Congreso "Está prohibido revelar de manera abierta los detalles sobre las transacciones comerciales que realiza", manifestó su abogado.

Héctor Banchero Herrera, gerente de la Casa Banchero, indicó que no responderá a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el 'Caso Rolex' para ceñirse a la confidencialidad. No obstante, precisó que toda la información respecto de la investigación que involucra a la mandaria Dina Boluarte sobre la comisión del presunto delito de enriquecimiento ilícito se ha entregado a la Fiscalía.

"Lamento informar que mi empresa es una empresa de rubro del comercio y está ceñida a mantener la confidencialidad de los procesos y las ventas. Somos respetuosos de la información. Hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Sunat, a la Fiscalía y a la Contraloría. Lamentablemente, no podemos divulgar información sensible por un tema de seguridad de nuestros clientes", dijo Banchero Herrera.

"Está prohibido revelar de manera abierta los detalles sobre las transacciones comerciales que realiza", manifestó su abogado, Natale Amprimo.

"No conozco al señor Oscorima"

Más adelante, Banchero Herrera negó conocer al Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien anteriormente aseguró prestado los relojes Rolex a Dina Boluarte.

"No conozco al señor Oscorima. Nunca lo he visto. Y lamentablemente, como le dije anteriormente, no puedo responder sobre el tipo de compra de los clientes, la antiguedad de los clientes, porque toda esta información ya ha sido enviada a la Fiscalía y está en un proceso investigatorio. Si nosotros develamos esta información, estaría incumpliendo el secreto bancario. Entonces, lamentablemente no puedo responder. Pero, como le digo, no conozco al señor Oscorima", enfatizó.