Caso Rolex: Dina Boluarte busca que no se le investigue por enriquecimiento ilícito, dice exprocurador

Judiciales Antonio Maldonado: "Se busca neutralizar la acción investigatoria por el delito de enriquecimiento ilícito"

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción | Fuente: RPP

El exprocurador Antonio Maldonado argumentó este martes que la presidenta Dina Boluarte busca que no se le investigue por enriquecimiento ilícito al decir que los relojes de la marca Rolex que usó en ceremonias del Gobierno fueron prestados.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Antonio Maldonado sostuvo que el supuesto préstamo de los relojes Rolex es "una nueva versión" de los hechos revelados en un inicio por la prensa. Por tanto, afirmó esta nueva versión nos dice que la jefa de Estado "no está diciendo la verdad".

"Expresa una estratagema de defensa, presumiblemente diseñada por su abogado, en virtud por la cual se busca neutralizar la acción investigatoria del Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito y concentrarla en un delito menor como cohecho por ejemplo", explicó.

Antonio Maldonado señaló que en el supuesto caso de un préstamo de relojes Rolex a la mandataria Dina Boluarte sí habría "porque es un beneficio indebido". Sin embargo, aclaró que él no sostiene que es un caso de cohecho porque el Ministerio Público y el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, "están en la obligación de investigar y buscar la sanción por el delito más grave".

"Sostengo que el Ministerio Público debe seguir investigando lo de enriquecimiento ilícito y creo que sostener que no hubo enriquecimiento ilícito, sino un cohecho es caer en el juego de la estrategia legal de la presidenta. Por lo tanto, creo que el Ministerio Público tiene una ruta trazada", expresó.

Además, Antonio Maldonado indicó que el "gran problema" del delito del enriquecimiento ilícito es el "carácter subsidiario". "Si no se puede probar por enriquecimiento ilícito la opción es ir por el cohecho, pero es una sanción menor", agregó.

"No, hay una ley sobre conducta ética del funcionario. Desde todo punto de vista la posición de la presidenta ha sido antijurídica, administrativa, penal o incluso inconstitucional. Creo que se da todos los elementos para una solicitud de vacancia por incapacidad moral. Claro, pero acá hay otras coordenadas que no son las que se manejan desde la perspectiva desde el ordenamiento jurídico, en este caso constitucional", manifestó cuando fue consultado si una presidenta puede recibir regalos de un funcionario.

Rolex era un obsequio

El viernes 5 de abril, Humberto Abanto afirmó en RPP que el gobernador Oscorima sí compró un reloj Rolex con intención de regalarlo a la jefa del Estado. Sin embargo, la mandataria Dina Boluarte rechazó el presente y él insistió en que se lo quede como un objeto “prestado”.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", dijo en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Según el registro de venta del reloj Rolex que la Casa Banchero entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima había adquirido el accesorio el 31 de mayo de 2023, fecha en la que cumple años la jefa de Estado.

Retiro de 1.8 millones de soles entre 2016 y 2022

De otro lado, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que es posible que implique algún tipo de delito el retiro de 1.802.390 soles por parte de la presidenta Dina Boluarte de sus cuentas en el período de tiempo comprendido entre 2016 y 2022, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"De hecho la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es fundamentada por una sospecha en el marco de sus funciones y atribuciones como ente técnico para la detención, por ejemplo, del delito de lavado de activos. Entonces, lo que se podría haber activado o que explicaría o fundamentaría de la UIF es lo que se conoce como el triple pilar indiciario. Es decir, movimientos inusuales, crecimientos económicos sin justificación no conectados a actividades económicas explicables, lícitas y además con la posible conexión a algún delito", dijo.

Antonio Maldonado afirmó que Néstor Amado Camargo-quien ejerció como personero y secretario de economía del Club Departamental Apurímac- también debería explicar el retiro del monto de la cuenta mancomunada.

"Después del informe de la UIF, que se remitió al Ministerio Público, al parecer una mano amiga dentro del Ministerio Público ocultó esa información durante mucho tiempo. Usando un razonamiento equivocado desde la perspectiva del cumplimiento de la función del Ministerio Público, que es pensar que una investigación de esta naturaleza podría dañar a la entonces candidata o ya candidata de esa época en los comicios", indicó.