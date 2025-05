Héctor Ventura dice que Vizcarra no pudo "contradecir los argumentos" de informe que buscaba su inhabilitación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, cuestionó los argumentos presentados por Alejandro Salas, abogado del expresidente Martín Vizcarra, quien decidió no intervenir en la defensa de su cliente durante el debate sobre la denuncia constitucional que buscaba inhabilitar a Vizcarra por 10 años del ejercicio de la función pública, debido a la disolución del Congreso de la República en el 2019.

El jurista consideró que los legisladores no estaban respetando el derecho a ser oído del exmandatario, pues señaló que solo estaba presente el 30 o 40 % de ellos, quienes en la víspera aprobaron que el pleno se lleve a cabo de manera semipresencial.

Al respecto, Ventura, quien se encargó de exponer los argumentos del informe final, afirmó que la verdadera razón por la que Alejandro Salas desistió de defender a su patrocinado fue su incapacidad para rebatir el informe final que él sustentó ante el Congreso y que proponía la inhabilitación de Martín Vizcarra.

“El argumento de que no sustentó porque no están los congresistas, pues eso dice mucho del abogado. No tenían un fundamento para poder rebatir el informe que he sustentado y que ha sido acucioso y sólido”, indicó en el programa Prueba de fuego de RPP.

A ello, agregó que dicho informe fue debatido y aprobado en todas las instancias y procedimiento parlamentario, es decir, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente.

En ese sentido, manifestó que el propio exjefe de Estado, en lugar de enfrentar los cargos, optó por desviar el foco hacia temas ajenos, como hablar de Pedro Castillo o del Tribunal Constitucional y que incluso llamó a la población a manifestarse en las calles.

“Vizcarra no ha podido contradecir los argumentos que me ha tocado sustentar”, aseveró.

“Eso no es propio de un presidente de la República, cuya gestión ha sido teñido de muertes, de corrupción, de violación a nuestra Constitución Política del Perú”, culminó.

Congreso rechazó inhabilitar a Martín Vizcarra

El Congreso de la República rechazó inhabilitar por 10 años al expresidente Martín Vizcarra de la función pública, por una infracción a la Constitución, a raíz de la disolución del Parlamento que aplicó en 2019.

El Pleno no alcanzó los 66 votos necesarios para aprobar el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobado por la Comisión Permanente, que recomendaba la inhabilitación del exmandatario.

Solo votaron a favor de esta sanción 61 votos, 12 en contra y 8 se abstuvieron.

En esa línea, señalaron mediante su cuenta de X, que el proyecto de inhabilitación de Vizcarra "pasará al archivo al no haber alcanzado los votos necesarios para su aprobación".

Martín Vizcarra ya está inhabilitado por 10 años de ejercer cargo público por presuntamente haberse vacunado de manera irregular conta la COVID-19 en octubre de 2020.

Además, el exmandatario cuenta con otra inhabilitación de 5 años por presuntamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).