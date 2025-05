Martín Vizcarra critica poca asistencia de congresistas para debatir su inhabilitación: "No me voy a doblegar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Vizcarra: "Todo esto se trata de una persecución política y sistemática" | Fuente: RPP

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se presentó esta noche ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa frente a una nueva propuesta que plantea inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública, a raíz de la disolución del Parlamento en el 2019.

Durante su intervención, el exmandatario cuestionó la escasa asistencia de congresistas en el hemiciclo para debatir su posible inhabilitación y afirmó que “todo se trata de una persecución política”.

“Dónde están los que me acusan, he contado y solamente hay 40 congresistas de los 130 que deben constituir el pleno para tratar un tema de tanta relevancia como la inhabilitación de un expresidente de la República”, indicó Vizcarra.

“Lo digo de frente, todo esto se trata de una persecución política, sistemática, que no solo me afecta sino al derecho de todos los peruanos de elegir libremente a sus representantes”, agregó.

En medio de su elocución, el expresidente acusó al Tribunal Constitucional de actuar como el brazo político y judicial del Congreso en lo que calificó como “una persecución sistemática” en su contra. Además, expresó su confianza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta sus dos inhabilitaciones vinculadas a los casos Vacunagate y Obrainsa, al considerar que dicho organismo “actúa con independencia”.

“Para quienes obedecen, todo, para quienes no se someten, ni justicia. Esto no es democracia, este es un sistema de blindajes y castigo para quienes defiende al pueblo. No me voy a doblegar y no van a doblegar la voluntad de los peruanos en las calles, quienes resistirán cualquier ataque que ponga en peligro la democracia”, aseguró.

Nota en desarrollo…