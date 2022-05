Héctor Ventura sobre audios: "Juan Silva vendría a ser uno de los brazos articuladores de una organización criminal"

Presidente de la Comisión de Fiscalización de pronunció sobre audios. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó el reciente audio entre el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, actualmente prófugo, donde se menciona, entre otros, al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

"Estos audios dan una primera señal, de voz propia de sus protagonistas, de los presuntos actos delictivos que en pocos meses montaron en el Estado a través de la licitación de obras. Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, ambos investigados ante la Comisión de Fiscalización y ante el Ministerio Público, venían negociando desde el 25 de julio del año pasado, a pocos días de que el presidente (Pedro) Castillo asuma funciones, cuotas en los ministerios de Vivienda y Transportes solo para aprovecharse del país", señaló.

"Hacen menciones serias, conversaciones muy delicadas de dinero de por medio y puestos de trabajo en los diferentes ministerios. Juan Silva vendría a ser uno de los brazos articuladores de una organización criminal", agregó.

Según un audio difundido por Willax, el empresario Zamir Villaverde habría expresado al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco su deseo de que logre colocar como viceministro a una persona identificada como 'Alessandrito', aunque no se especificó el sector.

"Créeme que para mí lo más importante es que tu agarres ese cargo de ahí (como secretario general de Palacio) y que se logre poner a este vice (viceministro) de acá. ¿Oe, a 'Alesandrito' sí lo puedes poner, Brunito?", habría señalado Villaverde.

En la grabación, que data del 25 de julio del año pasado, Bruno Pacheco responde que "lo voy a llevar arriba para meterlo", aunque aclara que esto depende del ministro.

En otro momento, Zamir Villaverde le habría consultado a Bruno Pacheco si él, Vladimir Meza y Silvia Barrera podrían asistir a saludar a Pedro Castillo en día de su juramentación (28 de julio). En respuesta, Pacheco le habría explicado que por la cantidad de invitados no sería posible hacerlo en el Congreso, sino en un evento en el Centro de Convenciones de Lima.

"¿Y para el Centro de Convenciones, Bruno? ¿Tú crees que podamos entrar aunque sea con las rejustas Silvia, Vladi y yo? Como invitado, ¿tú creas que podamos? Los tres nomás. Yo voy a ir solo, si es que se puede", preguntó Villaverde, a quien Pacheco le explica que "el aforo está jodiendo".

En otra parte de la conversación, Zamir Villaverde cuenta a Bruno Pacheco que continuaba estudiando -tema que dejó de lado para dedicarse a sus empresas- ya que su intención era graduarse porque "titularte es la llave para el Estado".

"Quiero consolidarme, de repente en otro escenario. ¿Por qué no algún día ser ministro? Sé que lo puedo hacer bien. De poder hacerlo, lo voy a hacer bien, si tuviera ahorita el título. (...) No necesito, para ser viceministro no necesito. He leído ahí que dice cargo de confianza no necesitas el título", agrega.

Exministro Juan Silva negó haber entregado dinero

El exministro de Transportes Juan Silva negó haber tenido reuniones personales con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y aclaró que solo coincidieron en algunas sesiones del Consejo de Ministros. También negó haberse reunido con el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva, para coordinar cargos públicos.

"No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas", indicó.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los presuntos hechos ilícitos relacionados a funcionarios públicos, Silva desacreditó un reciente audio, supuestamente entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, en el que se menciona que habría entregado 1 millón de dólares al presidente.

El extitular del MTC recordó que cuando ocurrió esta conversación entre ambos personajes, el 25 de julio del año pasado, "ni siquiera había soñado ser ministro", ya que recién fue convocado para asumir este puesto el 28 de julio. Agregó que las personas involucradas en el audio "deben probar" sus afirmaciones.



El exministro también negó conocer a la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, tal como ella misma lo ha declarado en anteriores oportunidades en las que denunció la existencia de una presunta organización criminal al interior del Ministerio de Transportes.

"Yo he tenido la ocasión de mandarle cartas notariales para que ella pueda demostrarme los indicios o las pruebas de las cuales habla. Le hemos dado 72 horas, pero ya han pasado varios días y no ha cumplido", dijo sobre la presunta existencia de una organización criminal en el Ministerio de Transportes revelada por la empresaria.

