Heidy Juárez niega que condicionara sus votos en el Congreso por obras: "He sido bastante crítica al gobierno de Pedro Castillo"

La parlamentaria, pese a ser opositora a Pedro Castillo, asumió el cargo de ministra de la Mujer | Fuente: Andina

La congresista Heidy Juárez rechazó el reportaje que emitió anoche el programa Panorama sobre ella, en el que se señalaba que supuestamente habría condicionado sus votos en el Congreso a cambio del financiamiento de obras. La parlamentaria aseguró que la nota periodística es totalmente tendenciosa y criticó al programa por atacarla.

Según el reportaje, el pasado 1 de junio del año pasado, la congresista envió un oficio al Ministerio de Economía, en ese entonces liderado por Óscar Graham, para solicitar el financiamiento de cuatro proyectos para su región Piura por un valor de S/ 80 millones. Luego de una reunión que sostuvo con el exprimer ministro Aníbal Torres, el gobierno los aprobó.

"Ese documento es uno de los tantos que manejamos en el despacho congresal. Tengo más de 700 donde se han corrido traslados para la elaboración y ejecución de proyectos sino también pidiendo el estado situacional, pidiendo información de obras paralizadas, apoyo técnico", manifestó Heidy Juárez al programa "Las Cosas Como Son" de RPP.

La parlamentaria recalcó que siempre fue crítica al gobierno de Pedro Castillo y que su principal trabajo en el Legislativo es destrabar proyectos para su región.

"Desde el primer momento que ingresé al Congreso de la República hemos tratado de destrabar varios proyectos. He sido bastante crítica al gobierno de Pedro Castillo. Estoy pidiendo a mi despacho congresal de todos los pedidos que se han atendido", expresó.

Sobre su votación en el caso del ministro Willy Huerta, sostuvo que lo hizo cuando era parlamentaria no agrupada y que aceptó el cargo de ministra de la Mujer en la gestión de Pedro Castillo como un reto personal. "Yo sí me creí capaz de asumir esa cartera. Me tomó por sorpresa lo del 7 de diciembre (el fallido golpe) e inmediatamente puse mi carta de renuncia", aclaró.

Por último, la congresista recalcó que no tiene ningún proceso judicial ni está sindicada en ninguna investigación.

Cambio de votos

La congresista no agrupada Heidy Juárez Calle habría pasado de la oposición al gobierno del expresidente Pedro Castillo a formar parte de este luego que el Ejecutivo aprobara tres obras millonarias a solicitud de ella, según el dominical Panorama.

De acuerdo con el programa periodístico, el 1 de junio del 2022, la congresista envió un oficio al MEF, en ese entonces liderado por Óscar Graham, para solicitar el financiamiento de cuatro proyectos para su región (Piura) por un valor de S/ 80 millones. Seis días después del oficio se reunió con el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

El 4 de agosto, el Gobierno —mediante Decreto Supremo— aprobó el financiamiento de un pliego de obras en el cual se incluyó tres de las cuatro solicitadas por la parlamentaria.

El 23 de setiembre votó en contra de la censura del exministro del Interior, Willy Huerta; el 13 de octubre votó igual para la interpelación del excanciller César Landa y el 17 de noviembre votó a favor en que se le autorice a Pedro Castillo viajar a México.

"No lo recuerdo, tendría que revisar mis notas y las fechas para darte una respuesta contundente", respondió Juárez cuando se le consultó sobre estas tres votaciones tras el Decreto Supremo.